路透基点：美银美林及德意志银行牵头海沃2.95亿美元贷款--TRLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，荷兰液压泵厂商海沃(Hyva Global BV)已委任美银美林及德意志银行安排一笔2.95亿美元五年期贷款。

这笔贷款包括两部分，一为2.75亿美元分期偿还定期贷款，另一部分为2,000万美元循环贷款。循环贷款部分将不会筹组银团。

贷款利率与公司杠杆比率挂钩：

杠杆比率为3.75倍或更高时，利率为Libor加码450个基点

杠杆比率为2.75-3.74倍时，利率为Libor加码400个基点；

杠杆比率为1.50-2.74倍时，利率为Libor加码350个基点；

杠杆比率为1.504倍以下时，利率为Libor加码300个基点。

银行受邀加入定期贷款部分，承贷2,000万美元以上者，前端费用为220个基点，担任牵头行；承贷1,000-1,900万美元者，费用180个基点，担任主办行。

周二及周三将分别在香港及台北举行路演。

回覆期限为5月20日。