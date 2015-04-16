全球商品：铁矿石价格走势艰难，高盛预计全球需求将在明年见顶

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 三大铁矿商之外的小型矿商中，有一半可能会关闭
* 在两日反弹后，现货铁矿石再度跌破每吨50美元
路透新加坡4月16日 - 铁矿石期货价格周四小幅上涨，但最大消费国中国购买兴趣低迷以及供应充裕，意味着铁矿石价格面临进一步下行风险，高盛也预计全球铁矿石需求将在明年见顶。
受期货市场反弹提振，现货铁矿石在周一和周二走高，但目前已回落至每吨50美元下方。大连铁矿石期货周四虽上涨，但涨幅较本周稍早要温和一些。
高盛称，随着全球需求在明年见顶，在大型矿商巴西淡水河谷 、力拓 和必和必拓 之外的小型铁矿商中，将有一半可能会关闭。
“过去10年，占全球五分之一人口的中国对钢材需求旺盛，吸引新的矿商进入了铁矿石市场，”高盛分析师Christian Lelong和Amber Cai在一份报告中称。
“如今，这一进程开始发生逆转。我们注意到，在之前熊市中无法获利的很多二线矿商，也不大可能挺过当前的困境。”
根据TSI钢铁指数公司(TSI)数据，周三中国现货铁矿石.IO62-CNI=SI即期价格下跌0.8%，至每吨49.70美元，之前两日累计飙升近6%。
铁矿石价格在12个月内下跌了60%，在4月2日触及2004-2005年以来新低每吨46.70美元。
大连商品交易所9月铁矿石合约 周四上涨1%，截止中午时分报每吨396元人民币(64美元)。该合约周一和周二累计上涨逾8%，但在周三回落。
“我认为我们看到的是一波小的反弹行情，铁矿石价格将再度下跌，因为供应仍如此充裕，而且中国钢铁市场也远远谈不上火热，”中国山东省的一位铁矿石贸易商说。
“我们有一艘巴西的船货，是刚买的，但我们想在本周出售，因为不知道下周价格会怎样。”
中国钢材价格本周的涨幅远远不及铁矿石价格，这反映出需求疲软。上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货 最新涨0.3%，至每吨2,321元人民币。
受中国去年钢材消费量30年来首次出现下降影响，中国第一季度钢材产量有所下降。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。