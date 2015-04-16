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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 14:24 BJT

台湾个股：台积电估第二季营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%

路透台北4月16日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收2,040-2,070亿台币，低于第一季的2,220.3亿，季减6.8-8.1%。

该公司并预估，第二季毛利率47.5-49.5%(上季为49.3%)；第二季营利率36.5-38.5%，(上季为39%)。

台积电同时称，今年资本支出为105至110亿美元，较上季时的115-120亿美元，略微下修。台积电也预估，今年营收较去年将呈二位数成长。

台积电稍早公布，第一季净利为790亿台币，较上年同期的478.67亿成长65%。

台积电今日收高2.8%，报147台币；跑赢台股 收高1.22%。(完)

参考相关细节，可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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