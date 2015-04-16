台湾个股：台积电估第二季营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%

投行观点：宝洁(宝硷,P&G)目标价从88美元上调至90，评级为中性--摩根士丹利
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路透台北4月16日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第二季合并营收2,040-2,070亿台币，低于第一季的2,220.3亿，季减6.8-8.1%。
该公司并预估，第二季毛利率47.5-49.5%(上季为49.3%)；第二季营利率36.5-38.5%，(上季为39%)。
台积电同时称，今年资本支出为105至110亿美元，较上季时的115-120亿美元，略微下修。台积电也预估，今年营收较去年将呈二位数成长。
台积电稍早公布，第一季净利为790亿台币，较上年同期的478.67亿成长65%。
台积电今日收高2.8%，报147台币；跑赢台股 收高1.22%。(完)
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