《中国新债预测》三年续发国债收益率均值3.20%，需求偏中性定位接近二级

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 招标品种: 财政部今年第四期记账式附息国债首次续发
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周五(17日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.14%-3.25%
* 预测均值: 3.20%(按各家机构预测值平均)
路透上海4月16日 - 中国财政部周五将续招标发行三年期固息国债。路透调查显示，IPO无碍资金面续宽，且宏观数据出炉后政策放松预期加强，现券市场情绪略回暖，有望提供助益；但三年期品种绝对收益偏低，恐限制机构投标热情，预计明日新债定位或接近二级，预测均值落在3.20%。
上海一银行交易员认为，近期货币市场流动性持续宽裕为短端利率债提供了一定支撑，“收益率还有下的空间吧”。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.1827%，较上周五的3.2571%有明显回落。二级市场上，此次增发标的券 最新成交在3.2101%。
北京一银行交易员则提到，国债的绝对收益仍然较低，同为利率债的政策性金融债则有更高吸引力，“投资户不一定配，配置也要考虑账户收益率，我们也只是配一些基本量，力度不会太大。”
银行间债市周四现券收益率小幅震荡，IRS(利率互换)则稳中小涨。交易员表示，宏观经济下行承压背景下，虽然市场对货币政策放松预期不减，但供给施压等阴影难消，在宽松政策落地前，市场情绪略显焦灼，市况陷入震荡。
财政部今年以来三年期国债首次招标为3月25日，发行规模200亿元，中标利率3.22%；边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。
明日招标新债为财政部第四期记账式附息国债首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至4月22日进行分销；4月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年3月26日开始计息；票面利率3.22%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。