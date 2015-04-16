《中国新债预测》三年续发国债收益率均值3.20%，需求偏中性定位接近二级

* 招标品种: 财政部今年第四期记账式附息国债首次续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周五(17日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.14%-3.25%

* 预测均值: 3.20%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月16日 - 中国财政部周五将续招标发行三年期固息国债。路透调查显示，IPO无碍资金面续宽，且宏观数据出炉后政策放松预期加强，现券市场情绪略回暖，有望提供助益；但三年期品种绝对收益偏低，恐限制机构投标热情，预计明日新债定位或接近二级，预测均值落在3.20%。

上海一银行交易员认为，近期货币市场流动性持续宽裕为短端利率债提供了一定支撑，“收益率还有下的空间吧”。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为3.1827%，较上周五的3.2571%有明显回落。二级市场上，此次增发标的券 最新成交在3.2101%。

北京一银行交易员则提到，国债的绝对收益仍然较低，同为利率债的政策性金融债则有更高吸引力，“投资户不一定配，配置也要考虑账户收益率，我们也只是配一些基本量，力度不会太大。”

银行间债市周四现券收益率小幅震荡，IRS(利率互换)则稳中小涨。交易员表示，宏观经济下行承压背景下，虽然市场对货币政策放松预期不减，但供给施压等阴影难消，在宽松政策落地前，市场情绪略显焦灼，市况陷入震荡。

财政部今年以来三年期国债首次招标为3月25日，发行规模200亿元，中标利率3.22%；边际中标利率为3.28%，投标倍数2.50倍。

明日招标新债为财政部第四期记账式附息国债首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至4月22日进行分销；4月24日起与之前发行的同期国债合并上市交易。