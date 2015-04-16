《全球汇市》澳元受澳洲就业数据意外向好提振，美元整理跌幅

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0678 1.0684 -0.06 -11.73 1.2097
美元/日圆 119.37 119.13 +0.20 -0.26 119.68
欧元/日圆 127.46 127.28 +0.14 -11.96 144.78
美元/瑞郎 0.9648 0.9645 +0.03 -2.95 0.9941
英镑/美元 1.4825 1.4837 -0.08 -4.80 1.5573
美元/加元 1.2287 1.2286 +0.01 +5.76 1.1618
澳元/美元 0.7738 0.7679 +0.77 -5.26 0.8168
新西兰元/美元 0.7586 0.7585 +0.01 -2.71 0.7797
澳元/日圆 92.370 91.480 +0.97 -5.50 97.750
新西兰元/日圆 90.550 90.360 +0.21 -2.96 93.310
英镑/日圆 176.97 176.75 +0.12 -5.05 186.38
澳元/新西兰元 1.0194 1.0107 +0.86 -2.63 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/杜明霞/王颖；审校 李春喜)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。