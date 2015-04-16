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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 13:40 BJT

《全球汇市》澳元受澳洲就业数据意外向好提振，美元整理跌幅

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0678 1.0684 -0.06 -11.73 1.2097

美元/日圆 119.37 119.13 +0.20 -0.26 119.68

欧元/日圆 127.46 127.28 +0.14 -11.96 144.78

美元/瑞郎 0.9648 0.9645 +0.03 -2.95 0.9941

英镑/美元 1.4825 1.4837 -0.08 -4.80 1.5573

美元/加元 1.2287 1.2286 +0.01 +5.76 1.1618

澳元/美元 0.7738 0.7679 +0.77 -5.26 0.8168

新西兰元/美元 0.7586 0.7585 +0.01 -2.71 0.7797

澳元/日圆 92.370 91.480 +0.97 -5.50 97.750

新西兰元/日圆 90.550 90.360 +0.21 -2.96 93.310

英镑/日圆 176.97 176.75 +0.12 -5.05 186.38

澳元/新西兰元 1.0194 1.0107 +0.86 -2.63 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/杜明霞/王颖；审校 李春喜)

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