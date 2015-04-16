中国央企：神华集团今年煤产量料减5,000-6,000万吨，将加快煤炭出口--副总

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京4月16日 - 中国神华集团有限责任公司副总经理王晓林周四称，今年神华煤炭产量将比去年减少5,000-6,000万吨，并努力加快国际市场开发，神华煤炭出口量下一步肯定有更多增长。
他在2015年中国国际煤炭大会上称，中国煤炭行业进入前所未有的困难时期，但中国以煤为主的能源消费结构短期不会改变，煤炭行业仍有发展机遇，神华将加快向清洁能源供应商转变，加快发展清洁能源发展战略。
“努力加快国际市场开发，...神华出口煤下一步肯定有更多增长。”他称。
截至目前，神华集团的可再生能源电力装机达到560万千瓦，未来将进一步发展风电等可再生能源，到2020年可再生能源电力装机占比将达到10%以上。
他并强调，神华严格执行国家有关煤矿减产等方面的规定，没有合法手续的煤矿已经全部停产，一部分回报率不佳的矿井也已经停建，在建的都是具有良好回报的矿井。
王晓林称，神华希望与大型电力公司签订长期稳定的供应协议，但目前在价格达成上有很多问题，现在签订的供应协议只有量没有价格，价格都是随行就市。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。