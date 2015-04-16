台湾股市：随亚股收升逾1%，台积电劲扬市场关注其未来展望

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透台北4月16日 - 台湾股市周四收升逾1%，其中午后将公布财报的台积电 更劲扬逾2%，市场关注其对第二季展望。
台湾加权股价指数 收升1.22%，报9,656.87点；今日成交初值 为1,005.52亿台币，上交易日修正后为1,144.65亿。
日盛投顾协理钟国忠说，〞中国股市再创新高，韩股和亚股也都翻红了。〞
他也说，台股在9,500点的支撑看来仍不差，在上日急跌后，今日台股马上回温，显示市场杀低意愿不高。今日也将举办投资人说明会的高价股--大立光 仍强，也有助回稳市场信心。
他也预估，台股短期内将在9,500-9,775点之间箱型整理。
台积电收高2.8%，报147台币；大立光收高1.46%报2,785台币。盘后台积电公布第一季净利为790亿台币，较上年同期的478.67亿成长65%。
本地时间1356，原本开低下跌的中国股市沪综指 逆转翻扬、劲升1.79%，盘中再创高位；MSCI亚太明晟指数除日本 升1.06%，韩股 升0.88%。(完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。