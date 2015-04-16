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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:03 BJT

台湾股市：随亚股收升逾1%，台积电劲扬市场关注其未来展望

路透台北4月16日 - 台湾股市周四收升逾1%，其中午后将公布财报的台积电 更劲扬逾2%，市场关注其对第二季展望。

台湾加权股价指数 收升1.22%，报9,656.87点；今日成交初值 为1,005.52亿台币，上交易日修正后为1,144.65亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞中国股市再创新高，韩股和亚股也都翻红了。〞

他也说，台股在9,500点的支撑看来仍不差，在上日急跌后，今日台股马上回温，显示市场杀低意愿不高。今日也将举办投资人说明会的高价股--大立光 仍强，也有助回稳市场信心。

他也预估，台股短期内将在9,500-9,775点之间箱型整理。

台积电收高2.8%，报147台币；大立光收高1.46%报2,785台币。盘后台积电公布第一季净利为790亿台币，较上年同期的478.67亿成长65%。

本地时间1356，原本开低下跌的中国股市沪综指 逆转翻扬、劲升1.79%，盘中再创高位；MSCI亚太明晟指数除日本 升1.06%，韩股 升0.88%。(完)

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