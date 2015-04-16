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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:27 BJT

新兴汇市：美国产出数据表现疲弱拉抬亚币，马币因油价上扬而跳涨

交易商称，印尼卢比 触及近两个月高点，因市场发现印尼央行入市干预，通过买盘支撑本币。一些离岸对冲基金在无本金交割远期外汇(NDF) 市场买入印尼卢比。

美国疲弱的工业生产数据公布后，美元指数 全面走低。

3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。

“该疲弱数据增强了市场对美国可能延迟升息时机的预期，提振亚洲货币走强，”Samsung Futures驻首尔研究主管Jeong My-young称。

“鉴于美元有可能进一步调整，因此亚洲货币有更大的上行空间。我们可能会迎来疲弱的第一季度经济成长数据”，Jeong称，他所指的是美国定于4月29日公布的经济成长数据。

马币(林吉特)兑美元跳升1.7%，至3.6460，延续NDF市场涨势。韩元上涨0.9%，至1,087.5，创4月7日以来最高。印尼卢比兑美元涨0.8%，至12,800，触及2月24日以来最高。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.27 119.14 -0.11 +0.33 119.66

坡元 1.3538 1.3568 +0.22 -2.05 1.3260

台币 31.178 31.330 +0.49 +1.73 31.718

韩元 1087.49 1096.80 +0.86 +1.09 1099.30

泰铢 32.38 32.53 +0.46 +1.61 32.90

菲律宾披索 44.40 44.54 +0.32 +0.72 44.72

印尼卢比 12855.00 12896.00 +0.32 -3.70 12380.00

印度卢比 62.36 62.37 +0.02 +1.07 63.03

马币 3.6590 3.7060 +1.28 -4.44 3.4965

人民币 6.1958 6.2052 +0.15 +0.13 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 秦德兴/刘秀红；审校 龚芳/白云)

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