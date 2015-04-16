新兴汇市：美国产出数据表现疲弱拉抬亚币，马币因油价上扬而跳涨

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
交易商称，印尼卢比 触及近两个月高点，因市场发现印尼央行入市干预，通过买盘支撑本币。一些离岸对冲基金在无本金交割远期外汇(NDF) 市场买入印尼卢比。
美国疲弱的工业生产数据公布后，美元指数 全面走低。
3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。
“该疲弱数据增强了市场对美国可能延迟升息时机的预期，提振亚洲货币走强，”Samsung Futures驻首尔研究主管Jeong My-young称。
“鉴于美元有可能进一步调整，因此亚洲货币有更大的上行空间。我们可能会迎来疲弱的第一季度经济成长数据”，Jeong称，他所指的是美国定于4月29日公布的经济成长数据。
马币(林吉特)兑美元跳升1.7%，至3.6460，延续NDF市场涨势。韩元上涨0.9%，至1,087.5，创4月7日以来最高。印尼卢比兑美元涨0.8%，至12,800，触及2月24日以来最高。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.27 119.14 -0.11 +0.33 119.66
坡元 1.3538 1.3568 +0.22 -2.05 1.3260
台币 31.178 31.330 +0.49 +1.73 31.718
韩元 1087.49 1096.80 +0.86 +1.09 1099.30
泰铢 32.38 32.53 +0.46 +1.61 32.90
菲律宾披索 44.40 44.54 +0.32 +0.72 44.72
印尼卢比 12855.00 12896.00 +0.32 -3.70 12380.00
印度卢比 62.36 62.37 +0.02 +1.07 63.03
马币 3.6590 3.7060 +1.28 -4.44 3.4965
人民币 6.1958 6.2052 +0.15 +0.13 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 秦德兴/刘秀红；审校 龚芳/白云)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。