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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元扭转稍早跌势

0603 GMT

* 澳元/美元上涨0.86%，美元/日圆上涨0.21%，欧元/美元下滑0.05%

* 日股日经指数微升0.08%，沪综指上涨约2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.12%，美国十年期公债收益率报1.9036%，美国原油期货下滑0.09%

* 澳洲3月就业数据强劲，削弱近期降息预期

* 中国证监会提醒股票投资者充分估计风险，不跟风不盲从

* 日本成为美国公债最大持有国

* 欧洲开盘情况概览：(r.reuters.com/dec27t)

(编译 高琦 审校 白云)

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