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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升，盘中触及一周高位

路透首尔4月16日 - 韩国韩元兑美元 周四升至一周高位，因美国产出数据表现令人失望，加深市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不急于升息，美元因而走软。

韩元兑美元 在韩国市场收涨0.7%，至1,088.9韩元，盘中触及1,087.5，为4月7日以来盘中最强水准。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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