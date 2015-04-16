中国财政：3月财政收入同比增5.8%，财政支出增长4.4%--财政部

投行观点：宝洁(宝硷,P&G)目标价从88美元上调至90，评级为中性--摩根士丹利
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路透北京4月16日 - 中国财政部周四发布3月财政收支情况，3月份，全国一般公共预算收入比上年同月增长5.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.2%，增幅比1-2月有所回升，但总体仍延续低增长态势。
3月份，全国一般公共预算支出13,950亿元，比上年同月增长4.4%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.6%。
数据显示，1-3月累计，全国一般公共预算收入36,407亿元，比上年同期增长3.9%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长2.4%。
1-3月累计，全国一般公共预算支出32,815亿元，比上年同期增长7.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长6.9%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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