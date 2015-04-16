路透北京4月16日 - 2015年3月财政收支情况 一、全国一般公共预算收支情况 （一）一般公共预算收入情况 3月份，全国一般公共预算收入10691亿元，比上年同月增长5.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.2%，增幅比1-2月（1.7%）有所回升，但总体仍延续低增长态势。其中，中央一般公共预算收入3895亿元，增长3.2%，同口径增长3%，增幅偏低主要受国内增值税下降、进口环节税收及石油特别收益金收入大幅减少等影响；地方本级一般公共预算收入6796亿元，增长7.4%，同口径增长4.9%，增幅偏低主要受房地产相关税收下降影响。全国一般公共预算收入中的税收收入8202亿元，同比增长2.5%。 3月份主要收入项目情况如下： 1.国内增值税2384亿元，同比增长1.2%，扣除营改增转移收入影响下降1.2%。增幅下降主要是受工业增加值增长放缓，尤其是工业生产者出厂价格持续下降，以及营改增增加进项税抵扣相应扩大减税规模等因素的影响。 2.国内消费税772亿元，同比增长31.9%。其中，卷烟消费税344亿元，同比增长33.5%，因春节因素部分税收延至本月入库。 3.营业税1249亿元，同比增长3.5%，考虑营改增收入转移影响增长7.2%。其中，金融业营业税增长27.6%；建筑业营业税增长26.5%；受房地产市场调整影响，房地产营业税下降10.5%。 4.企业所得税838亿元，同比下降4.9%，与月度间不均衡入库有关。 5.个人所得税1019亿元，同比增长72.4%。主要是今年春节放假在2月中下旬，部分单位集中发放职工年终奖金分红应缴的个人所得税后延至3月份入库。 6.进口货物增值税、消费税947亿元，同比下降19.1%；关税199亿元，同比下降14.4%。主要是受当月进口（按人民币）下降12.3%的影响。 7.出口退税1326亿元，同比多退45亿元，增长3.5%。 8.地方其他税种收入情况：受房地产市场调整影响，契税334亿元，同比下降28.7%；土地增值税340亿元，同比下降17.4%；耕地占用税276亿元，同比下降6.9%；城镇土地使用税173亿元，同比下降5.8%。 9.非税收入2488亿元，同比增长18.3%，扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长10%。其中，中央非税收入111亿元，下降40.5%，同口径下降43.2%，主要是石油特别收益金同比减少75亿元；地方非税收入2377亿元，增长24.1%，同口径增长15%。 1-3月累计，全国一般公共预算收入36407亿元，比上年同期增长3.9%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长2.4%。其中，中央一般公共预算收入15470亿元，下降0.5%，同口径下降0.6%；地方本级一般公共预算收入20937亿元，增长7.5%，同口径增长4.7%。全国一般公共预算收入中的税收收入30563亿元，同比增长1.2%。 1-3月主要收入项目情况如下： 1.国内增值税7740亿元，同比增长1.9%，扣除营改增转移收入影响下降0.8%。分行业看，增长较快的主要是有色金属（13%）、电气器材（11.6%）、通用设备（11.3%）等，下降较多的主要是原油（-60.2%）、煤炭（-29.4%）、建材（-11.8%）等。 2.国内消费税2799亿元，同比增长9.2%。 3.营业税4983亿元，同比增长4.6%，考虑营改增收入转移影响增长7.7%。分行业看，金融业营业税1190亿元，增长21.2%；建筑业营业税1388亿元，增长12.2%；受房地产市场调整影响，房地产营业税1452亿元，下降4.8%。 4.企业所得税6098亿元，同比增长7.7%。其中，金融业企业所得税1478亿元，增长27.4%；工业企业所得税1843亿元，下降3.3%，主要受1-2月规模以上工业企业利润下降4.2%的影响；房地产企业所得税663亿元，与去年同期持平。 5.个人所得税2666亿元，同比增长12.8%。 6.进口货物增值税、消费税2895亿元，同比下降13%；关税608亿元，同比下降8.5%。主要受一季度进口（按人民币）下降17.3%的影响。 7.出口退税3340亿元，同比多退561亿元，增长20.2%。主要是加快出口退税进度，促进出口稳定增长。 8.非税收入5844亿元，比上年同期增加1006亿元，增长20.8%，扣除部分政府性基金转列一般公共预算（全国668亿元，其中中央18亿元、地方650亿元）影响，同口径增长8.8%。其中，中央非税收入下降11.4%，同口径下降14.7%,主要是石油特别收益金同比减少167亿元；地方非税收入增长24.9%，同口径增长11.6%。 （二）一般公共预算支出情况 3月份，全国一般公共预算支出13950亿元，比上年同月增长4.4%;扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.6%。其中，中央本级一般公共预算支出1626亿元，下降6.3%，同口径下降6.6%，主要是今年加快支出进度，部分支出2月份提前拨付，使本月支出增幅相应下降；地方一般公共预算支出12324亿元，增长6%，同口径增长5.1%。 1-3月累计，全国一般公共预算支出32815亿元，比上年同期增长7.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长6.9%。其中，中央本级一般公共预算支出4842亿元，增长10.4%，同口径增长10.1%；地方一般公共预算支出27973亿元，增长7.4%，同口径增长6.4%。 在财政收入增长放缓、收支压力较大的情况下，财政部门认真落实积极的财政政策，加强支出预算执行管理，积极盘活财政存量，用好财政增量，保障民生等重点支出需要。1-3月累计，教育支出4728亿元，增长8.5%；科学技术支出682亿元，增长2.9%；文化体育与传媒支出409亿元，增长8.3%；医疗卫生与计划生育支出2462亿元，增长13.3%；社会保障和就业支出5403亿元，增长12%；住房保障支出677亿元，增长10.7%；城乡社区支出2857亿元，增长12.4%；节能环保支出591亿元，增长26.4%；交通运输支出2144亿元，增长43.3%。 二、全国政府性基金预算收支情况 （一）政府性基金预算收入情况 1-3月累计，全国政府性基金预算收入8719亿元，比去年同期下降33.3%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径下降30.4%。其中，地方本级政府性基金预算收入7868亿元，下降35.6%，同口径下降32.8%，主要是国有土地使用权出让收入同比减少3897亿元，下降36.1%。 （二）政府性基金预算支出情况 1-3月累计，全国政府性基金预算支出7564亿元，比去年同期下降24.5%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径下降22.4%。其中，地方政府性基金预算支出7291亿元，下降23.6%，同口径下降21.5%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出同比减少2211亿元，下降25.4%。 附件下载: