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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:48 BJT

《2015年中国央行公开市场单周资金流向一览》--4月16日

路透北京4月16日 - 中国央行本周连两周净回笼，且周二逆回购利率春节后第五次下行，以货币市场短端
引领社会融资成本下行之意愈加明显。另外，不佳的经济形势，令市场对二、三季度再次出台降准、降息等宽
松政策预期强劲。

    业内人士称，降准现身以前，传达央行指向意图的逆回购操作有望持续，中标利率仍有下行空间。同时ML
F(中期借贷便利)等工具也将继续发挥流动性调节功能。
            
    以下为2015年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                         +200 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/11-4/17     --       --         --        --        200      350         -150 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/4/4-4/10      --       --         --        --        350      500         -150
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/28-4/3      --       --         --        --        500      450          +50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/21-3/27     --       --         --        --        450      350         +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/14-3/20     --       --         --        --        350      600         -250 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/7-3/13      --       --         --        --        600    1,130         -530 
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/3/1-3/6       --       --         --        --        750    2,200       -1,450
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/18-2/28     --       --         --        --        380    1,800       -1,420
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/16-2/17     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/2/7-2/15      --       --         --        --      2,400      350       +2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/31-2/6      --       --         --        --      1,200      300         +900  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/24-1/30     --       --         --        --      1,050      500         +550  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/17-1/23     --       --         --        --        500      --          +500
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/10-1/16     --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/5-1/9       --       --         --        --        --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2015/1/1-1/4       --       --         --        --        --       --             0
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2014年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     3.因春节假期调休，相应统计期间分别调整为2/7-2/15、2/16-2/17和2/18-2/28。(完)

 (整理 华小萌; 审校 李宏薇)

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