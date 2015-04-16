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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:39 BJT

日本股市：日经指数小涨，石油相关类股买盘抵消获利了结影响

JPX-日经400指数 上涨0.6%至14,498.14点。

油价上涨拉抬石油和矿产板块，日本国际石油开发帝石 大涨5.4%，Japan Petroleum Exploration 上涨3.8%。

布兰特原油期货周四在每桶63美元上方触及2015年高位，上日油价反弹超过5%；分析师称，尽管市场供应过剩，油价可能继续上涨。

夏普大涨4.5%，此前有消息称，该公司及其主要贷款银行将在周四举行会谈，为这家亏损连连的电子企业提供17亿美元的救助资金 。(完)

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