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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:38 BJT

澳洲股市：连跌三日后收涨0.7%，金融和能源股走强

路透悉尼4月16日 - 澳洲股市周四上涨0.7%，金融、材料和能源股走强推升大盘，不过好于预期的澳洲就业数据降低了澳洲央行5月降息的可能。

指标股指S&P/ASX 200指数 收高39.08点至5,947.5，此前连续三个交易日都为下跌。今日公布就业数据后该指数一度触及盘中高位5,970.8点。

周三该指数下跌0.6%，创下4月2日以来的最低收位。

目前指标股指距离关键心理关口6,000点仅一步之遥。过去五周里该指数有三周下跌，因投资者对澳洲央行4月会议上维持政策不变感到失望。中国数据低迷和国内消费者信心不振也带来了压力。(完)

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