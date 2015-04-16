投行观点：高盛下调2015年多数贵金属及基本金属价格预估

投行观点：宝洁(宝硷,P&G)目标价从88美元上调至90，评级为中性--摩根士丹利
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路透4月16日 - 高盛表示：
* 2015年铂金均价预估为每盎司1,175美元，先前预估为1,250美元，2016年预估为1,225美元
* 2015年黄金均价预估为每盎司1,242美元，先前预估为1,247美元，2016年预估为1,089美元
* 2015年钯金均价预估为每盎司822美元，先前预估为856美元，2016年预估为900美元
* 2015年铝均价预估为每吨1,800美元，先前预估为1,803美元，2016年预估为1,950美元
* 2015年锌均价预估为每吨2,145美元，先前预估为2,150美元，2016年预估为2,500美元
* 2015年镍均价预估为每吨16,350美元，先前预估为16,450美元，2016年预估为19,000美元
* 2015年铜均价预估为每吨5,586美元，先前预估为5,575美元，2016年预估为5,825美元
* 将2015/16/17年澳洲铁矿石离岸价格(FOB)分别下调至每吨47美元、37美元及33美元。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。
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