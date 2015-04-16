更新版 1-中国财政：3月财政收入延续低增长，国内增值税同比下降--财政部

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 3月财政收入同比增5.8%，增幅较1-2月回升
* 国内增值税下降等因素导致中央财政收入低增长
* 3月财政支出同比增长4.4%，增速下滑
* 土地使用权出让收入同比大减36% (新增数据细节和评论)
路透北京4月16日 - 中国3月财政收入同比增长5.8%；增幅比1-2月的3.2%有所回升，但延续低增长态势，主要因国内增值税下降，进口环节税收、房地产税收大减。3月财政支出则从1-2月的双位数明显下滑。
财政部周四公布，3月全国一般公共预算收入10,691亿元人民币。3月税收收入8,202亿元，同比增长2.5%，其中国内增值税同比增长1.2%，扣除营改增转移收入影响下降1.2%。
海通证券宏观团队表示，3月财政收入增速依然偏低，支出增速大幅放缓。一季度刺激政策力度仍显不足，放松节奏过慢。未来宽松财政和货币政策有待加码，托底经济下滑。
财政部数据显示，中央一般公共预算收入增长3.2%，增幅偏低主要受国内增值税下降、进口环节税收及石油特别收益金收入大幅减少等影响；地方本级一般公共预算收入增长7.4%，增幅偏低主要受房地产相关税收下降影响。
就一季度来看，全国一般公共预算收入同比增长3.9%，同口径增长2.4%。其中，中央下降0.5%，同口径下降0.6%；地方增长7.5%，同口径增长4.7%。全国一般公共预算收入中的税收收入则同比增长1.2%。
根据财政部新闻稿，一季度国内增值税同比增长1.9%，扣除营改增转移收入影响下降0.8%；而进口货物增值税、消费税同比下降13%；关税同比降8.5%，主要受一季度进口（按人民币）下降17.3%的影响。
中国月度财政收入与支出增速走势图： link.reuters.com/jar54w
**支出增速降至个位**
3月财政支出从1-2月两位数同比增速回落，同比增长4.4%，同口径增长3.6%，其中中央本级一般公共预算支出同比下降6.3%，财政部称这主要是今年加快支出进度，部分支出2月提前拨付，使3月支出增幅相应下降。
地方一般公共预算支出同比则增长6%，同口径增长5.1%。
一季度累计，全国一般公共预算支出同比增长7.8%；扣除部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长6.9%。其中，中央增长10.4%，同口径增长10.1%；地方增长7.4%，同口径增长6.4%。
财政部称，在财政收入增长放缓、收支压力较大的情况下，财政部门积极盘活财政存量，用好财政增量，保障民生等重点支出需要。
数据显示，1-3月累计，医疗卫生与计划生育支出增13.3%；社会保障和就业支出增长12%；住房保障支出增长10.7%；节能环保支出增长26.4%；交通运输支出增长43.3%。
在政府性基金预算收入方面，土地出让收入减少拖累整体增速。1-3月累计，全国政府性基金预算收入同比下降33.3%。其中，地方下降35.6%，主要是国有土地使用权出让收入同比减少3,897亿元，下降36.1%。
今年财政部预算报告显示，中国2015年全国一般公共预算收入15.43万亿元，增长7.3%；全国一般公共预算支出17.15万亿元，增长10.6%。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：
财政收入 财政支出 3月 5.8 4.4 2015年1-2月 3.2 10.5 2014年全年 8.6 8.2 12月 13.3 1.2 11月 9.1 0.8 10月 9.4 -5.7 9月 6.3 9.1 8月 6.1 6.2 7月 6.9 9.6 6月 8.8 26.1 5月 7.2 24.6 4月 9.2 1.1 3月 5.2 22.3 1-2月 11.1 6 2013年全年 10.1 10.9 11月 15.9 4.1 10月 16.2 21.9 9月 13.4 10.1 8月 9.2 6.5 7月 11 -1.8 6月 12.1 3 5月 6.2 12 4月 6.1 18 3月 6.1 7.2 1-2月 7.2 15.7 2012全年 12.8 15.1 11月 21.9 6.7 10月 13.7 6.7 9月 11.9 16.6 8月 4.2 11.7 7月 8.2 37.1 6月 9.8 17.7 5月 13.1 10.8 4月 6.9 8 3月 18.7 34.7 2012年1-2月 13.1 32.8 2011全年 24.8 21.2 注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为 路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。2014年12月单月数据亦 为路透计算。（完）
(发稿 宿泱韫/沈燕; 审校 黄凯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。