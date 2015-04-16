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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 14:45 BJT

全球商品：棕榈油价格6月底料涨至2,200马币--知名分析师Mielke

路透吉隆坡4月16日 - 知名分析师Thomas Mielke周四称，棕榈油价格 到6月底可能交投于2,200马币(林吉特)，到今年底料涨至2,300马币，不过价格可能会波动。

“这个市场将继续波动。我认为不会跌破2,000马币水平，”位于汉堡的油籽分析机构油世界的编辑Mielke，在吉隆坡一次行业研讨会上说。

“我主要想说的是：不要慌。”

他补充道，棕榈油价格即使上涨，涨幅也会有限。

马来西亚衍生品交易所棕榈油指标7月合约 周四早盘上涨0.4%，结算价报2,160马币。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

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