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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:05 BJT

日本债市：公债价格削减跌幅，20年新债标售需求良好

财务省标售1.2万亿日圆(100.5亿美元)20年期公债，152号增发债券票面利率为1.2%。售出1.0987万亿日圆公债的最低得标价为102.00，略好于一些市场参与者的预期。平均得标价格与最低价格差距自上月的0.21，收窄至0.11。

6月10年期公债期货 收跌0.05点至147.80，午后盘初在震荡交投中一度跌至147.47，早盘收报147.88。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.080% +0.5 0.075%

10年期公债 0.325% +0.5 0.320%

20年期公债 1.075% -1.0 1.085%

30年期公债 1.315% -2.5 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.80 -0.05 147.85

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/秦德兴; 审校 王兴亚/龚芳)

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