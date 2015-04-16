《RUSSELL专栏》中国铝产能过剩寻获出路，将逐渐消除全球供应短缺

根据咨询顾问公司AZ China的数据，中国铝行业的年产能为3,600万吨，去年产出约2,750万吨，这意味着中国仍有很大空间来提高产量。

由于中国铝冶炼厂的利润率低下，产出增长或有限，不过如果历史可以作为借鉴的话，那么产量将依然保留不动，因为关停工厂的社会成本要超过保留产能带来的财务损失。

电力价格下降料也会帮助提供中国铝冶炼厂的利润率，并且亦可帮助产能继续保留在市场上。

有一些揣测认为，中国当局将收紧对铝半成品的出口规定，可能会取消或是降低铝产品的出口退税。

但只有当中国政府认为中国在一定程度上面临铝供应短缺的风险时，这种政策转变才会发生，可当前市场明显并不属于这类情况。

从某种意义上来讲，更有可能发生的情景是调降原铝的出口税，因为如果这样做，料将促使中国和全球铝市场进行更大程度的融合。

整体看，趋势似乎越来越清晰了，即中国铝出口料将继续增长，中国的过剩产能将开始在国际市场上寻找出路。

这将对中国以外地区的高成本生产商造成冲击，意味着2015年中国以外市场的铝供应短缺规模预估料被下调。

这还可能加大其他市场出台举措以应对中国铝产品的压力，可能的采取的方式包括，进口国提高对中国铝制品的关税，或是发起对中国铝制品的反倾销调查。（完）