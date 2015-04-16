台湾汇市：台币兑美元收高，美国数据不佳且外资汇入

* 美国工业生产数据疲软，亚币普遍升值 * 外资汇入但进口商买盘出笼，台币升幅温和 * 明日实质交易区间料在31.10-31.25 路透台北4月16日 - 台币兑美元 周四收升7.7分。汇银人士表示，3月美国工业生产创两 年半来最大月降幅，令台币随韩元等亚币同步上扬，外资汇入与股市走高也助涨台币。 他们指出，午后外资美元卖盘偏多，但进口商承接意愿也不低，使得台币实质价位稳在31.180附近。虽然 国际美元相对亚洲货币偏弱，不过欧洲开盘后兑欧元又偏强，预料短线还是随着经济数据以及消息面震荡整理 ，台币兑美元则不脱在31.00-31.30较大区间内盘整。 〞韩元、人民币都升，外资也偏卖(美元)。〞一位公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则指出，美元指数 短期来到100关卡前即面临压力，不过中期而言还是看升， 关键点仍在市场对美国升息时点的预期。 交易员指出，今日外资在台股转为买超104.41亿台币，且有汇入资金。后市将继续观察是否为新一波资金 流入的开始，否则台币实质价位仍难脱离狭幅整理格局。 今日台币主要交易区间在31.163-31.195，上日交易区间在31.220-31.272。交易员预估，明日台币主要实 质交易暂看在31.100-31.250之间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大，看升台币预期增强；一 个月美元/台币远汇 尾盘报31.121/31.146，上日收在31.170。 台湾股市周四收升逾1%。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股再转为买超104.41亿台币，中 止之前连续两日卖超合计249.45亿台币；上交易日为大幅卖超216.24亿台币。 新兴亚币周四多数上涨，美国黯淡的工业产出数据提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟加息的 预期，从而打击美元。韩国韩元兑美元 周四升至一周高位，韩元兑美元 在韩国市场收涨0.7% ，至1,088.9韩元，盘中触及1,087.5，为4月7日以来盘中最强水准。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧 发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国3月CPI、美国3月 领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至 19日)。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.253 31.330 31.160-31.330 31.330 6.76 6.89 元太外汇经纪公司 31.252 31.330 31.166-31.330 31.330 3.07 3.63 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.100/-0.080 -0.065/-0.045 (完)