香港个股：中国五矿资源计划第三季度敲定Dugald River发展计划

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透墨尔本4月16日 - 中国的五矿资源有限公司 计划在9月底之前就Dugald River锌矿项目发展计划做出决策。Dugald River项目是取代Century矿产量的关键，后者将在今年关闭。
Dugald River项目的开发在2013年被搁置，当时五矿资源发现该项目矿体的成份比预计复杂，并开始就如何有利可图地开发该项目进行新的研究。
五矿资源周四称，经修订的Dugald River发展计划可能包括较低的年产量和较长的开采年限。中国国有的中国五矿集团公司控股位于墨尔本的五矿资源。
Dugald River项目的最初投资规模为14.9亿澳元(11.5亿美元)，在2012年获批。当时设想该项目每年生产锌精矿20-22万吨，从2015年稍晚开始开采，开采年限超过20年。
“五矿资源将抱着使长期股东价值最大化的目的继续审核所有方案，预期于2015年第三季度作出有关修订方案。”五矿资源行政总裁Andrew Michelmore在该公司第一季度生产报告中称。
该公司称，Century露天矿生产结束后，Dugald River现有矿石将运至Century，利用其现有的基础设备进行处理。
五矿资源还说，秘鲁Las Bambas铜矿项目整体建设已完成90%，项目投产及试运营的准备工作正在进行中。该公司在去年从嘉能可 手中收购了该项目。
该公司还将今年的铜产量指导目标上调2,000吨，至168,000-183,000吨，锌产量预估保持不变，为440,000-510,000吨。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。