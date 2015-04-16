更正-国际油市：布兰特原油触及今年高点，因美国生产放缓

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(因英文有误，第二段应为布兰特原油期货近月合约"周四"首度在今年突破63美元，而非"周三")
路透新加坡4月16日 - 布兰特原油周四触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。
布兰特原油期货近月合约 周四首度在今年突破63美元，但0654GMT时回落至62.70美元。美国原油 报在56.06美元，周三曾触及今年高点56.69美元。
新加坡能源经纪商Phillips Futures 表示：“继昨日原油价格大涨5%后，我们现在非常看多油价。”
路透技术分析师王涛在全球石油论坛上表示，布兰特原油近期有可能会升向每桶70美元，不过随后可能会再度大幅下滑。
原油价格自4月初以来已累计上涨15%，至去年12月以来最高水准，不过分析师表示，市场仍供给过剩，主要源于石油高产量。
国际能源署(IEA)周三发布报告称，由于石油输出国组织(OPEC)的供给飙升和伊朗原油出口可能增长，国际油市可能需要比预期更长时间才会收紧，即便是需求出现了走坚迹象。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 蔡美珍/高琦)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。