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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:36 BJT

更正-国际油市：布兰特原油触及今年高点，因美国生产放缓

(因英文有误，第二段应为布兰特原油期货近月合约"周四"首度在今年突破63美元，而非"周三")

路透新加坡4月16日 - 布兰特原油周四触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。

布兰特原油期货近月合约 周四首度在今年突破63美元，但0654GMT时回落至62.70美元。美国原油 报在56.06美元，周三曾触及今年高点56.69美元。

新加坡能源经纪商Phillips Futures 表示：“继昨日原油价格大涨5%后，我们现在非常看多油价。”

路透技术分析师王涛在全球石油论坛上表示，布兰特原油近期有可能会升向每桶70美元，不过随后可能会再度大幅下滑。

原油价格自4月初以来已累计上涨15%，至去年12月以来最高水准，不过分析师表示，市场仍供给过剩，主要源于石油高产量。

国际能源署(IEA)周三发布报告称，由于石油输出国组织(OPEC)的供给飙升和伊朗原油出口可能增长，国际油市可能需要比预期更长时间才会收紧，即便是需求出现了走坚迹象。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 蔡美珍/高琦)

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