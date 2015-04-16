路透调查：超半数中国出口商预计外贸放缓局面还将持续至少六个月

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 制造商平均预计2015年订单增加3.1%--调查
* 预计2015年生产成本上升6.5%
* 43%的受访企业预计出口会在六个月内反弹，其它57%预计会需要更长时间
* 中国3月出口下降15%，第一季GDP增长放缓
路透广州4月16日 - 根据路透在中国最大贸易博览会上进行的一项调查，超过半数的中国出口商预计，随着生产成本高涨以及欧洲市场需求的走软，当前的贸易放缓局面还将持续至少六个月。
在中国进出口商品交易会(春季广交会)的开幕当天，展区中挤满了外商，但他们中很多，尤其是遭受疲弱欧元冲击的欧洲商家，下单的数量似乎不如从前，而且还在跟制造商使劲讨价还价。广交会一年举办两次，分别是在春秋两季。
日前公布的经济数据显示，中国3月外贸出口意外同比大降15%，而且一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，创出六年新低。
据路透对广交会上90家制造商的调查，多数企业预计接下来的日子还是不好过。这90家企业主要是中小型制造商，跨越消费类电子产品、重型机械和汽车零部件等诸多领域。
受访企业平均预计，2015年订单量仅增长3.1%，而主要包含劳动力和材料的生产成本将上升6.5%。
尽管有43%的受访企业表示，预计出口会在六个月以内反弹，但有24%的受访企业认为，这股放缓趋势还将持续至少六个月，另外33%则估计这将持续一年以上。
广交会历来被认为是中国经济的晴雨表。自2009年以来，中国一直是全球最大的出口国，但是随着人民币走强、劳动力成本大幅攀升以及政府发力避免过度依赖出口，中国的第一大出口国地位正面临威胁。
许多受访企业都提到了劳动力市场持续收紧的情况，主要因为年轻的熟练工越来越难找，加之中国经济重心正在向消费和服务领域转移。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。