路透基点：领汇房地产投资信托寻求30亿港元五年期贷款--TRLPC

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，领汇房地产投资信托基金正在寻求30亿港元(3.87亿美元)的五年期子弹式贷款。
这笔由借款人自行安排的贷款等分为定期贷款和循环信贷两部分。
据消息人士称，综合收益料略高于100个基点。
借款人是Link Finance Ltd。Link Holdings Ltd和领汇物业有限公司为担保人。
贷款资金将用于运营资本用途。
2011年4月，领汇房地产投资信托基金曾与八家银行签订了25亿港元五年期贷款。澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中国银行香港、三菱东京日联银行、星展银行、汇丰银行为牵头主承销商(MLA)及簿记管理人。三井住友银行、创兴银行及大新银行为MLA。
2011年贷款亦平分为定期贷款和循环信贷两个部分。含所有费用的价码为80-90基点的中间水准。
领汇房地产投资信托基金是首家香港上市及以市值计现时亚洲地区最大型的房地产投资信托基金，亦是全球以零售爲主最大的房地产投资信托基金之一。领汇旗下拥有的物业组合包括内部楼面面积约1,100万平方尺零售物业及约78,000个泊车位。（完）
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。