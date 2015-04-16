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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:47 BJT

路透基点：领汇房地产投资信托寻求30亿港元五年期贷款--TRLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，领汇房地产投资信托基金正在寻求30亿港元(3.87亿美元)的五年期子弹式贷款。

这笔由借款人自行安排的贷款等分为定期贷款和循环信贷两部分。

据消息人士称，综合收益料略高于100个基点。

借款人是Link Finance Ltd。Link Holdings Ltd和领汇物业有限公司为担保人。

贷款资金将用于运营资本用途。

2011年4月，领汇房地产投资信托基金曾与八家银行签订了25亿港元五年期贷款。澳新银行(澳盛银行,ANZ)、中国银行香港、三菱东京日联银行、星展银行、汇丰银行为牵头主承销商(MLA)及簿记管理人。三井住友银行、创兴银行及大新银行为MLA。

2011年贷款亦平分为定期贷款和循环信贷两个部分。含所有费用的价码为80-90基点的中间水准。

领汇房地产投资信托基金是首家香港上市及以市值计现时亚洲地区最大型的房地产投资信托基金，亦是全球以零售爲主最大的房地产投资信托基金之一。领汇旗下拥有的物业组合包括内部楼面面积约1,100万平方尺零售物业及约78,000个泊车位。（完）

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