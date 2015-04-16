台湾债市：五年券殖利率小弹收市，量能急冻缺乏方向

* 五年券殖利率小升收市 * 量能急缩，方向不明 * 五年券短期区间料在0.98-1.00% 路透台北4月16日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四小弹收市，量能急 缩。交易员表示，市场多认为台债将窄幅交投，或许要等到4月底美国联邦储备理事会(FOMC )会议结果、或美债给予新的方向。 交易员表示，五年券殖利率在目前水位，不管向下、或向上的空间都很小，因此介入意 愿偏低。此外大型金融机构今日成交意愿也低落，令五年券成交量急冻，104/6期成交量仅1 9亿台币，较上日140.5亿台币大减86%。 〞无量盘整。美债没有动，量没出来大家都没得玩，〞一位民营商银交易员说。 另外一位大型金融机构交易员也表示，今日仅少量的卖盘即令殖利率弹升不小。不过跟 进的卖压倒也有限，冷眼旁观者众。 另外一位票券商交易员则认为，油价攀升对市场投入些许不确定性，若其持续上涨，对 总体经济造成的变化应持续观察。 布兰特原油周四触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管 市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。 4月28日至4月29日美联储(FOMC)举行为期两天的议息会议，29日宣布利率决定。全球主 要央行会议预告请见 美国公债价格周三基本持平，因稍早公布的经济数据不及预期，使有关美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能推迟升息的押注增加。指标10年期公债价格 持稳，收益率 报1.90%，稍早跌至1.87%的低位。 交易员预估，五年债104/6期料窄幅限缩在0.98-1.0%；10年券104/5期料在1.50-1.55% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.84 0.9930 0.9880-0.9995 19.0 注：*表此期券新低位。 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行 副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士 顿联储总裁罗森格伦出席活动； 4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国 3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货 币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 没有成交 5 104/6 0.9930 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)