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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:31 BJT

台湾债市：五年券殖利率小弹收市，量能急冻缺乏方向

* 五年券殖利率小升收市
    * 量能急缩，方向不明
    * 五年券短期区间料在0.98-1.00%

    路透台北4月16日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四小弹收市，量能急
缩。交易员表示，市场多认为台债将窄幅交投，或许要等到4月底美国联邦储备理事会(FOMC
)会议结果、或美债给予新的方向。
    
    交易员表示，五年券殖利率在目前水位，不管向下、或向上的空间都很小，因此介入意
愿偏低。此外大型金融机构今日成交意愿也低落，令五年券成交量急冻，104/6期成交量仅1
9亿台币，较上日140.5亿台币大减86%。
     
    〞无量盘整。美债没有动，量没出来大家都没得玩，〞一位民营商银交易员说。
    
    另外一位大型金融机构交易员也表示，今日仅少量的卖盘即令殖利率弹升不小。不过跟
进的卖压倒也有限，冷眼旁观者众。
    
    另外一位票券商交易员则认为，油价攀升对市场投入些许不确定性，若其持续上涨，对
总体经济造成的变化应持续观察。
    
    布兰特原油周四触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管
市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。 
         
    4月28日至4月29日美联储(FOMC)举行为期两天的议息会议，29日宣布利率决定。全球主
要央行会议预告请见 
        
    美国公债价格周三基本持平，因稍早公布的经济数据不及预期，使有关美国联邦储备理
事会(FED/美联储)可能推迟升息的押注增加。指标10年期公债价格 持稳，收益率
报1.90%，稍早跌至1.87%的低位。 
    
    交易员预估，五年债104/6期料窄幅限缩在0.98-1.0%；10年券104/5期料在1.50-1.55%
。 
        收盘价                    涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年      期别                    (基点)                                (亿台币)
  期                                                                   
  5    104/6                       +0.84      0.9930    0.9880-0.9995       19.0
   注：*表此期券新低位。 
    
    本周全球重要经济事件和数据包括： 
    4月16日(四)：美国3月房屋开工和建筑许可、美国费城联储4月制造业指数、欧洲央行
副总裁冈斯坦西欧发表讲话、美国克利夫兰联储总裁梅斯特就经济议题发表演讲、美国波士
顿联储总裁罗森格伦出席活动；
    4月17日(五)：日本3月消费者信心指数、欧元区2月经常帐、欧元区3月HICP终值、美国
3月CPI、美国3月领先指标、美国4月路透/密歇根大学消费者信心指数、世界银行和国际货
币基金组织(IMF)2015年春季会议(至19日)。        
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                     没有成交
          5       104/6                       0.9930
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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