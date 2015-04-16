台湾货币市场：短率持续贴紧低位，资金过于宽松令拆入方议价空间加大

* 短率持续贴紧低位

* 短票利率持平低档

* 债券附买回利率持稳

记者 詹静宜

路透台北4月16日 - 台湾银行间短率周四持续贴紧低位。资金调度人士指出，整体市场资金情势过于宽松，致银行间累积超额准备越垫越高；为求有效去化资金，拆入方议价空间略有加大，令短率仍旧维持在区间低档。

交易人士表示，随着银行间累积超额准备持续攀高，时序才月中已突破4,000亿台币大关，影响市场拆入意愿更为惨淡，资金需求持续低迷不振，短率料续游走低位。

〞还是很松，每天都这样，拆入方都可以喊价格。〞一位资金拆出方官股银行交易员说。

另有大型金融机构资金调度人士指出，目前资金去化管道实在有限，银行间普遍仰赖央行扩大冲销力道，截至上日央行对银行提报的隔夜拆款额度仍有所折扣，才会使银行间累积超额准备持续攀升。

本地时间15:16：

--台币兑美元 暂升1.52角，报31.178。

--台湾加权股价指数 收盘大涨1.22%，报9,656.87点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日也收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.410%，同上日。一周拆款利率暂落在0.380%-0.500%，上日在0.380%-0.450%；两周拆款利率暂落在0.430-0.450%，上日在0.415-0.440%。

**短票利率持于低位**

短票方面，一位大型票券商交易员表示，尽管周四发票量略有增温，周五发票量亦会例行性明显增加，但银行端买票需求依旧畅旺，短票交投利率略靠向区间低位。

“几乎都不够银行买票需求。”上述大型票券商交易员说。

另一位民营银行交易员亦称，今日还是拿不到足够的短票额度，或许因为坚持承作利率偏向区间高位，而票券商选择由较低利率优先承作。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.60%，大致同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.586%，同前日，成交量135亿台币，前日为73亿。

台湾央行今日存单到期金额1,393.7亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五存单到期金额为2,035.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为156亿台币，累积超额准备为4,092亿台币、加计前期1%的超额准备为5,404亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债市附买回(RP)市场方面，证券交易商表示，今日整体市场资金仍偏向宽裕，投信货币型基金申购款较多，令投信端资金较显宽松，且银行端及寿险端也偏多钱，RP利率照旧持于低位不变。

“ 投信一早就人有多钱，想来丢钱。”一位证券RP交易员说。

另有一大型票券商交易员表示，今日起调降公债及公司债RP承作利率，降幅分别为0.5个基点及2个基点，市场接受度很高，显然目前市场资金明显偏松。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，皆持平于上日区间。