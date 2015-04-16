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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:40 BJT

日本个股：日本麦当劳称在历经食安丑闻后，今年亏损将扩大

路透东京4月16日 - 日本麦当劳 周四表示，预期今年亏损将扩大；在历经连串食品安全丑闻之后，公司正努力挽回消费者。

该公司同时宣布多项扭转业绩措施，包括重新装潢店面、关闭绩效不佳门市、以及缩减成本等。

日本麦当劳预估2015年营业亏损250亿日圆(2.10亿美元)，去年亏损金额为67.1亿日圆。根据汤森路透I/B/E/S调查两名分析师的平均预估为亏损79.5亿日圆。

这家速食连锁店业者预期营收将下滑10%至2,000亿日圆，净损为380亿日圆，去年净损为218.4亿日圆。

日本麦当劳于2月公布2014年财报，当时并未按惯例发布财测。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)

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