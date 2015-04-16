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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 21:40 BJT

全球金融：预计世行在和亚投行的项目准备初期将扮演重大角色--世行行长

路透4月16日 - 世界银行行长金墉称，预计世行在和亚投行的项目准备初期将扮演重大角色。(完)

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