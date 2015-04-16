《中国企业债发行日程表》--4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *新疆生产建设 3.5 7 4/23簿记建档 上限7.98% AA 4/24-4/28 平安证券 兵团第十师国资经营 (第五年末附发行人和投资者选择权) ========================================================================================= *丹阳市开发区 9 7 4/23簿记建档 -- AA 4/24-4/28 东吴证券 高新技术产业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *郴州市 10.5 7 4/23簿记建档 上限7.68% AA 4/24-4/27 财富证券 新天投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 华南国际工业 15 6 4/10簿记建档 7.00% AA 4/13-4/17 东兴证券 原料城深圳公司 (附第三年末投资者回售选择权/华南城控股提供担保) ========================================================================================= 阿克苏信诚 8 7 -- *6.40% AA 4/16-4/20 兴业证券 资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 株州高科集团 10 7 4/16簿记建档 上限6.90% AA 4/17-4/21 海通证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 庐江城市 10 7 4/15簿记建档 *6.70% AA- 4/16-4/22 德邦证券 建设投资 (第3-7年末每年还20%本金/合肥国资控股提供担保) ========================================================================================= 马鞍山花山区 10 7 4/17簿记建档 上限7.28% AA 4/20-4/22 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 绍兴城建 13 7 4/16簿记建档 上限6.50% AA+ 4/17-4/23 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 上海闵行 20 7 4/17簿记建档 *上限7.38% AA+ 4/20-4/24 新时代证券 城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 江门市高新 8 7 4/21簿记建档 上限7.78% AA 4/22-4/24 中信建投证券 技术工业园 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 梅州市 10 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/24 广州证券 新金叶发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 桂林市经济 10 7 4/21簿记建档 上限7.28% AA+ 4/22-4/24 银河证券 建设投资总公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 迁安市兴源 15 7 4/21簿记建档 -- AA 4/22-4/24 中信建投证券 水务产业投资 (第3-7年末每年还20%本金) 瑞银证券 ========================================================================================= 浙江瓯海 16 7 4/22簿记建档 -- AA 4/23-4/27 东方花旗证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 财通证券 ========================================================================================= 泸州市兴泸 10 10 4/22簿记建档 上限7.28% AA 4/23-4/27 国开证券 投资集团 (第3-6年末每年还10%本金/第4-10年末每年还15%本金) ========================================================================================= 淮安市城市 12 7 4/22簿记建档 上限6.90% AA 4/23-4/28 申万宏源 资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 新余市渝水 12 7 4/22簿记建档 -- AA- 4/23-4/29 信达证券 区城区建设投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/发行人以土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 天津津融 12 7/10 4/22簿记建档 -- AA+ 4/23-4/29 渤海证券 投资服务集团
(品种一规模4.5亿元，期限7年，附第5年末票面利率选择权及投资者回售选择权)
(品种二规模7.5亿元，期限10年，附第7年末票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。