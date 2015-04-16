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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,681亿韩元，连续第八日买超

路透首尔4月16日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超3,681亿韩元，为连续第八日买超，期间累计买超1.95万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月16日 368.1 -260.5 -102.9

4月15日 321.2 -344.9 18.2

4月14日 395.8 -148.1 -221.0

4月13日 279.2 -284.7 22.2

4月10日 287.4 22.0 -304.4

4月 9日 151.4 -228.7 153.4

4月 8日 94.6 60.0 -136.8

4月 7日 48.3 -57.0 62.7

4月 6日 -17.5 -108.5 121.3

4月 3日 45.4 89.6 -131.5

4月 2日 -15.7 -70.5 99.7

4月 1日 -63.2 -82.9 122.3

3月31日 137.2 -106.8 -26.7

3月30日 75.8 -78.2 16.0

3月27日 -79.9 -33.2 154.4

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本月以来 1,894.9 -1,414.2 -296.7

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今年以来 5,092.7 -4,400.5 -1,700.5

---------------------------------------------- (完)

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