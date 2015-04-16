美日贸易：双边协议谈判取得进展，或将召开部长级会议--共同社

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透东京4月16日 - 日本共同社周四报导，日本经济财政大臣甘利明表示，日本与美国围绕一项双边贸易协议的官方谈判正朝着部长级会议推进。
日本和美国官员周三在东京开始谈判，试图缩小双方在农产品和汽车行业方面的分歧。若两国达成双边协议，可为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)提供动能。
“双方提出了多项建议来缩小分歧，”共同社援引甘利明的话报导。
“我可以说形势正朝着(为部长级会议)做好准备推进。”
日本朝日新闻周四报导称，若能取得足够大的进展，两国打算安排让甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在周日和下周一举行一次会谈。
日本首相安倍晋三将于4月28日在华盛顿与美国总统奥巴马会晤，此次峰会还将重点讨论安全问题。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。