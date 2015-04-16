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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 15:44 BJT

美日贸易：双边协议谈判取得进展，或将召开部长级会议--共同社

路透东京4月16日 - 日本共同社周四报导，日本经济财政大臣甘利明表示，日本与美国围绕一项双边贸易协议的官方谈判正朝着部长级会议推进。

日本和美国官员周三在东京开始谈判，试图缩小双方在农产品和汽车行业方面的分歧。若两国达成双边协议，可为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)提供动能。

“双方提出了多项建议来缩小分歧，”共同社援引甘利明的话报导。

“我可以说形势正朝着(为部长级会议)做好准备推进。”

日本朝日新闻周四报导称，若能取得足够大的进展，两国打算安排让甘利明和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在周日和下周一举行一次会谈。

日本首相安倍晋三将于4月28日在华盛顿与美国总统奥巴马会晤，此次峰会还将重点讨论安全问题。(完) (编译 汪红英；审校 李婷仪)

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