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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:05 BJT

中国新债：国开行下周二将招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

路透上海4月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(21日)招标增发五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为该行2015年第6-10期金融债增发品种,票面利率依次为3.97%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第6-10期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/5年各60亿元；7年50亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月21日9:30-10:30；7/10年:4月21日9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 4月23日

起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 4/22-4/23

上市日 1年：4月27日；3/5/7/10年：4月29日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/杨淑祯)

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