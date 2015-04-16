中国新债：国开行下周二将招标增发至多300亿元五期债，期限1-10年

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透上海4月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(21日)招标增发五期固息债，总额不超过300亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为该行2015年第6-10期金融债增发品种,票面利率依次为3.97%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第6-10期增发债
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发行上限 1年40亿元；3/5年各60亿元；7年50亿元；10年90亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月21日9:30-10:30；7/10年:4月21日9:30-11:10
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 4月23日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 4/22-4/23
上市日 1年：4月27日；3/5/7/10年：4月29日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/杨淑祯)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。