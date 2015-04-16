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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:01 BJT

日本个股：东京海上日动计划增持美国债券，投资新兴亚股

中原好谦表示，东京海上日动还准备将部分资金投向新兴市场股市，特别是亚洲。

他还补充称，虽然美国升息前景可能让那些曾因躲避美国低利率而流入新兴市场股市的资金又转而流出，但东京海上日动认为这将是进入新兴股市的好机会。

中原好谦称，该公司还计划在当前财政年度维持其日圆债券持仓，因为需要持有具流动性且稳定的日圆资产，以便能在任何时刻卖出，从而应对突发的保险理赔支付。

公司目前持有约2.7万亿日圆的国内债券，预计日本公债收益率在当前财年将继续保持低位，介于0.05-0.60%。

东京海上日动还预期日本股市将延续涨势，因为日圆兑美元疲软、油价下跌以及企业回报改善。

“同其他市场相比，日本股市具有吸引力，我们仍然看多日股，”中原好谦说道。

但根据一项始自今年4月的三年期计划，东京海上日动计划减少股票持仓，因其认为当前约2.6万亿日圆的国内股票曝险依然过高。

东京海上日动在过去三年里总计售出账面价值约3,000亿日圆的日本股票。中原好谦拒绝说明未来几年公司计划出售多少股票。（完）

(编译 蔡美珍/高琦 审校 白云/王兴亚)

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