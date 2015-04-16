日本个股：东京海上日动计划增持美国债券，投资新兴亚股

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
中原好谦表示，东京海上日动还准备将部分资金投向新兴市场股市，特别是亚洲。
他还补充称，虽然美国升息前景可能让那些曾因躲避美国低利率而流入新兴市场股市的资金又转而流出，但东京海上日动认为这将是进入新兴股市的好机会。
中原好谦称，该公司还计划在当前财政年度维持其日圆债券持仓，因为需要持有具流动性且稳定的日圆资产，以便能在任何时刻卖出，从而应对突发的保险理赔支付。
公司目前持有约2.7万亿日圆的国内债券，预计日本公债收益率在当前财年将继续保持低位，介于0.05-0.60%。
东京海上日动还预期日本股市将延续涨势，因为日圆兑美元疲软、油价下跌以及企业回报改善。
“同其他市场相比，日本股市具有吸引力，我们仍然看多日股，”中原好谦说道。
但根据一项始自今年4月的三年期计划，东京海上日动计划减少股票持仓，因其认为当前约2.6万亿日圆的国内股票曝险依然过高。
东京海上日动在过去三年里总计售出账面价值约3,000亿日圆的日本股票。中原好谦拒绝说明未来几年公司计划出售多少股票。（完）
(编译 蔡美珍/高琦 审校 白云/王兴亚)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。