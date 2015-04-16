路透基点：华润置地筹办约60亿港元双币贷款--TRLPC

路透香港4月16日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，地产商 华润置地正在市场筹办一笔约60亿港元(7.74亿美元)双币贷款。 据消息人士称，这笔子弹式定期贷款的综合收益约为200多个基点。 贷款可以港元或美元提取。 消息人士称，该贷款的资金将用于再融资和运营资本用途，目前正处 在文件准备阶段，贷款额度分配正在最后确定。 据汤森路透基点数据，华润置地上次入市融资是在2014年7月，当时 是一笔7.02亿美元的双币种俱乐部贷款，参贷行有七家，分别为中国农业 银行、三菱东京日联银行、中国建设银行(亚洲)、恒生银行、汇丰、摩根 大通以及三井住友银行。最高综合收益为220个基点，利率为较Libor或Hi bor加码190个基点，费用为120个基点。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)