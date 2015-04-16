全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱

美元走软使得金价对其他货币持有者而言更为便宜，也增加了黄金作为避险资产的吸引力。

“在金价突破50日移动均线切入位1,198美元和心理关口1,200美元之后，疲弱美元为金价带来支撑，”汇丰银行分析师James Steel称。

不过，Steel和其他分析师认为，在1,200美元关口上方再进一步上行可能面临较大压力，预计金价近期将进行调整。

目前金价还受到美国所公布疲弱数据消息的支撑。3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。

该数据再一次表明美国第一季经济成长大幅放缓，巩固有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)会推迟至今年稍后再升息的预期。

美国延迟升息有助提振市场对黄金等非孳息资产的需求。

交易商将关注周四的数据以及美联储本月稍晚的政策会议，以找寻美联储何时开始升息的线索。

在围绕美国升息的预期拖累下，金价和银价在今年年初未能收复去年的跌幅，分析师因此大幅调降了对今明两年金银价格的预期。

路透上月对38位分析师和交易商的调查显示，今年金价料为每盎司1,209美元，1月时预估为1,234美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1204.76 3.46 0.29

现货银 16.42 0.13 0.8

现货铂金 1162 5 0.43

现货钯金 767.6 0.1 0.01

COMEX期金 1204.7 3.4 0.28

COMEX期银 16.39 0.111 0.68

汇率

欧元/美元 1.0667

美元指数 98.445

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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