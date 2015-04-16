全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
美元走软使得金价对其他货币持有者而言更为便宜，也增加了黄金作为避险资产的吸引力。
“在金价突破50日移动均线切入位1,198美元和心理关口1,200美元之后，疲弱美元为金价带来支撑，”汇丰银行分析师James Steel称。
不过，Steel和其他分析师认为，在1,200美元关口上方再进一步上行可能面临较大压力，预计金价近期将进行调整。
目前金价还受到美国所公布疲弱数据消息的支撑。3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。
该数据再一次表明美国第一季经济成长大幅放缓，巩固有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)会推迟至今年稍后再升息的预期。
美国延迟升息有助提振市场对黄金等非孳息资产的需求。
交易商将关注周四的数据以及美联储本月稍晚的政策会议，以找寻美联储何时开始升息的线索。
在围绕美国升息的预期拖累下，金价和银价在今年年初未能收复去年的跌幅，分析师因此大幅调降了对今明两年金银价格的预期。
路透上月对38位分析师和交易商的调查显示，今年金价料为每盎司1,209美元，1月时预估为1,234美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1204.76 3.46 0.29
现货银 16.42 0.13 0.8
现货铂金 1162 5 0.43
现货钯金 767.6 0.1 0.01
COMEX期金 1204.7 3.4 0.28
COMEX期银 16.39 0.111 0.68
汇率
欧元/美元 1.0667
美元指数 98.445
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 孙茉莉/白云)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。