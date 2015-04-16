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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:24 BJT

金属期市：伦铜上涨，美国数据疲弱拖累美元

“整体看来，市场环境相当疲弱。瑞银的观点是中国政府将进一步采取刺激举措并放宽政策，但我们需要搞明白刺激举措的方向以及这能给商品需求带来怎样的影响，”他说道。

“鉴于政府倾向于鼓励服务和消费领域，特别是那些劳动密集型的和资源依赖度不那么高的行业...这有些让人担心。”

0727 GMT，伦敦三个月期铜 上涨1.1%至每吨6,018.50美元。该合约昨日收盘几无变动，尽管盘中触及3月20日以来的最低点每吨5,874.50美元。

上海期交所主力6月期铜 上涨1.1%，报每吨43,340元人民币。

中国保税仓库的铝升水在三天时间内从255美元急跌到65美元，为2013年末以来最低。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 龚芳/王兴亚)

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