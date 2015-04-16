金属期市：伦铜上涨，美国数据疲弱拖累美元

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
“整体看来，市场环境相当疲弱。瑞银的观点是中国政府将进一步采取刺激举措并放宽政策，但我们需要搞明白刺激举措的方向以及这能给商品需求带来怎样的影响，”他说道。
“鉴于政府倾向于鼓励服务和消费领域，特别是那些劳动密集型的和资源依赖度不那么高的行业...这有些让人担心。”
0727 GMT，伦敦三个月期铜 上涨1.1%至每吨6,018.50美元。该合约昨日收盘几无变动，尽管盘中触及3月20日以来的最低点每吨5,874.50美元。
上海期交所主力6月期铜 上涨1.1%，报每吨43,340元人民币。
中国保税仓库的铝升水在三天时间内从255美元急跌到65美元，为2013年末以来最低。(完)
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韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。