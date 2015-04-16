中国反腐：央行等部署打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透北京4月16日 - 中国人民银行等五部门周四表示，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
刊登在央行网站上的通知称，根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，央行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发此通知。此次行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。
通知称，通过专项行动，破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。
通知表示，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分。
此前，中国中央反腐败协调小组决定从今年4月开始启动“天网”行动，综合运用警务、检务、外交、金融等手段；“天网行动”由多个专项行动组成，分别由中央组织部、最高人民检察院、公安部、人民银行等牵头开展。（完）
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。