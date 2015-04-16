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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:43 BJT

中国反腐：央行等部署打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

路透北京4月16日 - 中国人民银行等五部门周四表示，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

刊登在央行网站上的通知称，根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，央行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发此通知。此次行动重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。

通知称，通过专项行动，破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。

通知表示，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分。

此前，中国中央反腐败协调小组决定从今年4月开始启动“天网”行动，综合运用警务、检务、外交、金融等手段；“天网行动”由多个专项行动组成，分别由中央组织部、最高人民检察院、公安部、人民银行等牵头开展。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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