《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:05时,1美元=6.1944人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.28 0.776 2.14 市北高新 18.4 1.135 2.62 大众交通 14.16 1.185 1.93 永生投资 23.71 2.357 1.62 老凤祥 44.88 4.623 1.57 S中纺机 13.23 0.437 4.89 鼎立股份 23.69 1.026 3.73 氯碱化工 13.32 0.822 2.62 双钱股份 25.89 1.785 2.34 海立股份 12.58 0.899 2.26 浦东金桥 24.96 2.116 1.90 外高桥 39.1 2.881 2.19 ST联华 34.17 3.244 1.70 锦江投资 21.19 1.868 1.83 中路股份 38.85 2.6 2.41 金山开发 12.98 0.68 3.08 海欣股份 14.22 0.982 2.34 耀皮玻璃 10.94 0.888 1.99 大江股份 12.37 0.739 2.70 上柴股份 13.57 1.001 2.19 丹化科技 9.76 0.749 2.10 上海三毛 15.21 1.017 2.41 友谊股份 18.37 1.74 1.70 上工申贝 15 1.191 2.03 上海机电 32.2 3.18 1.63 宝信软件 55.28 4.296 2.08 上海物贸 12.72 0.889 2.31 自仪股份 22.97 1.601 2.32 上海普天 24.48 1.621 2.44 陆家嘴 41.91 3.179 2.13 华新水泥 11.62 1.347 1.39 锦江股份 29.02 3.122 1.50 鄂尔多斯 12 1.149 1.69 华电能源 5.88 0.632 1.50 SST天海 13.43 0.775 2.80 大名城 16.33 1.002 2.63 东方通信 15.35 1.004 2.47 黄山旅游 20.25 2.089 1.56 开开实业 17.55 1.316 2.15 海南航空 5.46 0.774 1.14 ST轻骑 9.66 0.681 2.29 振华重工 8.38 0.758 1.78 锦州港 6.9 0.679 1.64 九龙山 8.93 0.662 2.18 凌云股份 16.45 1.01 2.63 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。