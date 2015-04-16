欧元债市：德国公债收益率降至零附近，因欧洲央行承诺实施QE

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
虽然本周标售量为2014年5月以来最高，但分析师称，4月份净发行量可能偏低，因供应被约940亿欧元的赎回和央行购买抵消。
欧元区借贷成本指标--德国10年期公债收益率(殖利率) 一度跌至0.094%；法国同种债券 下跌1.3个基点至0.343%，五年期公债收益率 为负0.004%。比利时、奥地利、荷兰及芬兰10年期公债收益率也位于记录低点。
法国今日稍晚将标售三、四及五年期公债，以及15-20亿欧元的通胀保值债券。
这些债券在二级市场的收益率已经位于零下方，预计法国将和欧元区成员德国、奥地利及荷兰一样，以负收益率标售五年期公债，事实上使他们从借贷中获利。
投资者在购买债券时不介意收益率为负值，只要他们能够在随后以更好的价格卖给欧洲央行。德国周三更加接近零成本筹集10年期借贷，表明投资者愿意和欧洲央行竞争抢购债券。
“(法国公债标售的)需求将维持不变。你知道今天结束前总会有买家，”法国巴黎银行的欧元区利率策略师Patrick Jacq说。
“欧元区4月的净供应通常是负数，如果你将量化宽松考虑进去，需求和供应直接有一个巨大的不平衡...看到收益率位于目前的水平一点也不感到奇怪，明天和下周可能更低。”
**希腊担忧**
西班牙10年前公债收益率略微上涨，随后西班牙将标售最多50亿欧元的五年、10年及14年期公债。
希腊两年期公债 收益率跳涨逾100个基点至24.88% ，此前标普下调希腊评级，同时德国财政部长周三称，欧元区和现金匮乏的希腊在下周达成协议的可能性很小。
希腊政府和债权人已经表示，他们需要在4月24日的欧元区财长会议上就经济改革至少达成一个框架协议。这些改革措施是放行急需的救助资金的必要条件。
评级机构标普周三进一步下调希腊评级，称希腊和金主之间协商的拖延使经济形势恶化。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/秦德兴; 审校 孙茉莉/张明钧)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。
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