欧元债市：德国公债收益率降至零附近，因欧洲央行承诺实施QE

虽然本周标售量为2014年5月以来最高，但分析师称，4月份净发行量可能偏低，因供应被约940亿欧元的赎回和央行购买抵消。

欧元区借贷成本指标--德国10年期公债收益率(殖利率) 一度跌至0.094%；法国同种债券 下跌1.3个基点至0.343%，五年期公债收益率 为负0.004%。比利时、奥地利、荷兰及芬兰10年期公债收益率也位于记录低点。

法国今日稍晚将标售三、四及五年期公债，以及15-20亿欧元的通胀保值债券。

这些债券在二级市场的收益率已经位于零下方，预计法国将和欧元区成员德国、奥地利及荷兰一样，以负收益率标售五年期公债，事实上使他们从借贷中获利。

投资者在购买债券时不介意收益率为负值，只要他们能够在随后以更好的价格卖给欧洲央行。德国周三更加接近零成本筹集10年期借贷，表明投资者愿意和欧洲央行竞争抢购债券。

“(法国公债标售的)需求将维持不变。你知道今天结束前总会有买家，”法国巴黎银行的欧元区利率策略师Patrick Jacq说。

“欧元区4月的净供应通常是负数，如果你将量化宽松考虑进去，需求和供应直接有一个巨大的不平衡...看到收益率位于目前的水平一点也不感到奇怪，明天和下周可能更低。”

**希腊担忧**

西班牙10年前公债收益率略微上涨，随后西班牙将标售最多50亿欧元的五年、10年及14年期公债。

希腊两年期公债 收益率跳涨逾100个基点至24.88% ，此前标普下调希腊评级，同时德国财政部长周三称，欧元区和现金匮乏的希腊在下周达成协议的可能性很小。

希腊政府和债权人已经表示，他们需要在4月24日的欧元区财长会议上就经济改革至少达成一个框架协议。这些改革措施是放行急需的救助资金的必要条件。

评级机构标普周三进一步下调希腊评级，称希腊和金主之间协商的拖延使经济形势恶化。(完)

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