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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月16日

路透香港4月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:09时，1
港元=0.79913人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为25.33%，高
于上交易日收盘的23.04%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         5.62           6.94          1.01
 建设银行                                         7.20           7.80          1.16
 中国银行                                         4.80           5.52          1.09
 农业银行                                         3.97           4.46          1.11
 招商银行                                        18.81          24.30          0.97
 中信银行                                         8.28           7.35          1.41
 交通银行                                         7.16           7.96          1.13
 民生银行                                        10.99          11.18          1.23
 中国人寿                                        39.72          39.45          1.26
 中国平安                                        90.80         109.70          1.04
 中国太保                                        35.86          43.05          1.04
 中信证券                                        35.01          35.50          1.23
 新华人寿                                        55.46          50.55          1.37
 海通证券                                        27.27          25.45          1.34
 华能国际                                         9.15           9.98          1.15
 大唐发电                                         7.10           4.76          1.87
 华电国际                                         7.67           7.36          1.30
 中煤能源                                         7.50           5.05          1.86
 中国神华                                        21.49          21.00          1.28
 中国石油                                        13.01          10.50          1.55
 兖州煤业                                        15.10           8.26          2.29
 中国石化                                         7.02           6.98          1.26
 上海石化                                         6.35           4.03          1.97
 中海油服                                        24.71          17.14          1.80
 仪征化纤                                         8.39           4.48          2.34
 中国铝业                                         7.40           5.00          1.85
 江西铜业                                        21.33          16.30          1.64
 洛阳钼业                                        13.35           7.74          2.16
 紫金矿业                                         4.86           3.17          1.92
 马钢股份                                         5.03           3.12          2.02
 鞍钢股份                                         6.94           6.25          1.39
 重庆钢铁                                         4.26           2.49          2.14
 海螺水泥                                        24.16          31.40          0.96
 洛阳玻璃                                        13.53           7.85          2.16
 京城机电                                        11.09           6.08          2.28
 中联重科                                         7.57           5.73          1.65
 金隅股份                                        11.64           8.71          1.67
 中国国航                                        10.14           8.97          1.41
 东方航空                                         7.82           5.91          1.66
 南方航空                                         9.16           7.02          1.63
 中国远洋                                         8.79           5.92          1.86
 中海集运                                         7.14           3.91          2.29
 中集集团                                        25.54          21.50          1.49
 中海发展                                        10.54           7.05          1.87
 宁沪高速                                         9.08          10.76          1.06
 深高速                                          11.33           7.95          1.78
 成渝高速                                         7.27           4.74          1.92
 皖通高速                                         9.10           6.92          1.65
 广深铁路                                         5.83           4.59          1.59
 中国南车                                        32.62          18.58          2.20
 中国交建                                        20.38          15.82          1.61
 中国铁建                                        21.60          16.28          1.66
 中国中铁                                        16.36          11.32          1.81
 长城汽车                                        55.47          57.70          1.20
 比亚迪                                          57.70          46.65          1.55
 广汽集团                                        10.85           8.68          1.56
 青岛啤酒                                        46.57          52.05          1.12
 白云山                                          35.50          31.80          1.40
 新华制药                                        15.28           8.96          2.13
 海信科龙                                        10.80           8.05          1.68
 南京熊猫                                        16.09           9.96          2.02
 晨鸣纸业                                         8.82           5.92          1.86
 上海医药                                        25.52          23.85          1.34
 中兴通讯                                        25.21          23.00          1.37
 东方电气                                        24.92          20.15          1.55
 潍柴动力                                        33.51          33.30          1.26
 东北电气                                         6.33           3.47          2.28
 广船国际                                        44.26          31.90          1.74
 经纬纺机                                        24.30          14.36          2.12
 昆明机床                                         8.84           3.52          3.14
 一拖股份                                        14.70           7.92          2.32
 北辰实业                                         5.66           2.55          2.78
 创业环保                                        16.04           9.35          2.15
 中国中冶                                         6.13           3.84          2.00
 金风科技                                        19.53          17.44          1.40
 丽珠                                            75.50          60.00          1.57
 万科                                            14.30          19.18          0.93
 中国北车                                        34.96          19.88          2.20
 郑煤机                                          10.60           6.93          1.91
 大连港                                           7.23           4.38          2.07
 山东墨龙                                        11.36           5.49          2.59
 浙江世宝                                        29.82          14.14          2.64
 复星医药                                        24.79          25.85          1.20
 光大银行                                         5.59           5.57          1.26
 东江环保                                        50.26          30.40          2.07
 上海电气                                        13.21           8.56          1.93
                                                                                                
                            
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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