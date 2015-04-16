《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月16日

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透香港4月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:09时，1 港元=0.79913人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为25.33%，高 于上交易日收盘的23.04%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.62 6.94 1.01 建设银行 7.20 7.80 1.16 中国银行 4.80 5.52 1.09 农业银行 3.97 4.46 1.11 招商银行 18.81 24.30 0.97 中信银行 8.28 7.35 1.41 交通银行 7.16 7.96 1.13 民生银行 10.99 11.18 1.23 中国人寿 39.72 39.45 1.26 中国平安 90.80 109.70 1.04 中国太保 35.86 43.05 1.04 中信证券 35.01 35.50 1.23 新华人寿 55.46 50.55 1.37 海通证券 27.27 25.45 1.34 华能国际 9.15 9.98 1.15 大唐发电 7.10 4.76 1.87 华电国际 7.67 7.36 1.30 中煤能源 7.50 5.05 1.86 中国神华 21.49 21.00 1.28 中国石油 13.01 10.50 1.55 兖州煤业 15.10 8.26 2.29 中国石化 7.02 6.98 1.26 上海石化 6.35 4.03 1.97 中海油服 24.71 17.14 1.80 仪征化纤 8.39 4.48 2.34 中国铝业 7.40 5.00 1.85 江西铜业 21.33 16.30 1.64 洛阳钼业 13.35 7.74 2.16 紫金矿业 4.86 3.17 1.92 马钢股份 5.03 3.12 2.02 鞍钢股份 6.94 6.25 1.39 重庆钢铁 4.26 2.49 2.14 海螺水泥 24.16 31.40 0.96 洛阳玻璃 13.53 7.85 2.16 京城机电 11.09 6.08 2.28 中联重科 7.57 5.73 1.65 金隅股份 11.64 8.71 1.67 中国国航 10.14 8.97 1.41 东方航空 7.82 5.91 1.66 南方航空 9.16 7.02 1.63 中国远洋 8.79 5.92 1.86 中海集运 7.14 3.91 2.29 中集集团 25.54 21.50 1.49 中海发展 10.54 7.05 1.87 宁沪高速 9.08 10.76 1.06 深高速 11.33 7.95 1.78 成渝高速 7.27 4.74 1.92 皖通高速 9.10 6.92 1.65 广深铁路 5.83 4.59 1.59 中国南车 32.62 18.58 2.20 中国交建 20.38 15.82 1.61 中国铁建 21.60 16.28 1.66 中国中铁 16.36 11.32 1.81 长城汽车 55.47 57.70 1.20 比亚迪 57.70 46.65 1.55 广汽集团 10.85 8.68 1.56 青岛啤酒 46.57 52.05 1.12 白云山 35.50 31.80 1.40 新华制药 15.28 8.96 2.13 海信科龙 10.80 8.05 1.68 南京熊猫 16.09 9.96 2.02 晨鸣纸业 8.82 5.92 1.86 上海医药 25.52 23.85 1.34 中兴通讯 25.21 23.00 1.37 东方电气 24.92 20.15 1.55 潍柴动力 33.51 33.30 1.26 东北电气 6.33 3.47 2.28 广船国际 44.26 31.90 1.74 经纬纺机 24.30 14.36 2.12 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 14.70 7.92 2.32 北辰实业 5.66 2.55 2.78 创业环保 16.04 9.35 2.15 中国中冶 6.13 3.84 2.00 金风科技 19.53 17.44 1.40 丽珠 75.50 60.00 1.57 万科 14.30 19.18 0.93 中国北车 34.96 19.88 2.20 郑煤机 10.60 6.93 1.91 大连港 7.23 4.38 2.07 山东墨龙 11.36 5.49 2.59 浙江世宝 29.82 14.14 2.64 复星医药 24.79 25.85 1.20 光大银行 5.59 5.57 1.26 东江环保 50.26 30.40 2.07 上海电气 13.21 8.56 1.93 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。