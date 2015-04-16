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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:20 BJT

日本金融：外资上周买超日股金额创下去年11月以来最大

路透东京4月16日 - 日本交易所集团(JPX)数据周四显示，外资上周在日股的买超规模为五个月来最大。4月6-10日的一周外资买超5,910亿日圆。JPX是东京证交所的营运商。

此项买超规模是去年11月4-7月外资买超7,690亿日圆以来最大，当时一些追踪历史数据的券商称那是记录水平。

日本股市今年以来步步攀高，因预期日圆贬值将推升企业获利，以及油价下跌和薪资调升将有助于消费。

上周，日经指数 升破2万点大关，为2000年4月以来首见。

“那些低配日本市场的多头基金，似乎在买进日股，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。“他们没赶上日本市场的上涨。当他们进场，通常会追高诸如大型股或银行股。”(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)

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