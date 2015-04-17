重发-《台湾金融市场一周展望》沪、港股吸睛又吸金，半导体展望蒙忧令台股独沉吟

(重发修饰标题)

* 重量个股展望不佳令台股蒙忧

* 美元中期仍强，但台币汇价暂难脱区间盘整

* 台债缩量窄幅交投，宽松资金有利持券

记者 高洁如

路透台北4月17日 - 在中国、香港股市连续大涨的吸金效应下，台湾电子龙头股台积电 本周对第二季展望则令市场大失所望，连带拖累产业链和大盘蒙忧。分析师预估，台股下周料进入财报公布的后半段，料暂时难脱龙头股展望不佳的向下修正。

分析师指，台股今年获利预估可能要由年增13-14%，进入不如预期、向下调整的时间段。且今年至今为止台币维持升值也给电子股汇兑带来些许损失。接下来将进入电子业传统淡季--五(月)穷六(月)绝的时间点，在消息面乏善可陈下，不能排除资金退出的压力。

〞电子业展望有疑虑，基本面要向下修正。〞凯基投顾总经理朱晏民说。

他也表示，台积电展望不如预期已连带使半导体设备商、下游的封装测试大厂受到负面影响。过去半年以来台股获利超预期、频频上修的获利可能要落入向下修正的循环，尤其是中国的经济成长动能不足，智能手机的需求不如预期，对本波拉升的电子业需求更投入不利的变数。

第一金证券投顾董事长陈奕光则表示，沪股、港股动辄大涨百点以上，激励人气。根据统计，共10档的沪、港股ETF占台股大盘成交比重已达5-6%，这与台股的资金形成翘翘板的效应。

他也认为，4月以来台股高点未能突破3月的9,775点，因此预料至月底之前可能都是盘整的格局。而亚洲的资金流动上，近期则应该观察与台股相似的以高科技股为重心的韩国股市，近期因三星营运渐渐看俏，不排除外资资金流入韩股、日股和印度股市，而对台股相对观望。

分析师认为，台股基本面的转折可能令低档要下修至9,200-9,300点的低位，至于高档仍先看本波的高位，约在9,700点左右。

朱晏民表示，虽然基本面可能下修，但政策面上主管机关做多的意愿仍强，且货币市场的资金环境维持宽松现况并没有改变。此外，也不排除沪、港股大幅涨升过后，资金有外溢效应，这也会令台股的低档有撑。

全球晶圆代工龙头--台积电＜2330.TW＞周五盘初大跌2.7%，因上日公司公布财报虽略优于预期，但对第二季营运看法相当保守。台积电估第二季营收2,040-2,070亿台币，季减6.8-8.1%；市场此前预期其季度营收仍能较上季微幅成长3-5%。

**台币难脱区间盘整**

连串疲弱的美国经济数据，让国际美元暂时扭转强势格局。展望下周，交易员认为，美元还是会随着数据发布以及官员的讲话在既有区间内震荡，台币兑美元 也难脱盘整，实质交易区间看在30.950-31.250。

交易员指出，只要有升息议题存在，美元走势基本上仍相对偏强。近期公布的经济数据，虽让市场对美国是否最快在6月展开升息的预期降温，但就中期而言，美元仍处在升值的轨道上。

〞(美元)中期还是趋升，只是升息时间点的问题。〞一位外商银交易员说。

不过交易员也反应，相较于非美货币的偏弱走势，台币兑美元今年以来呈现升值，最主要原因在于外资的持续汇入，以及央行减少干预。若前述的因素没有改变，台币应该不会脱离偏强整理的走势。

他们表示，过去台湾股、汇市同步的现象，近期略见改变。纵然台股下跌、外资净卖超，但台币却能持稳不跌，最主要就是外资不愿汇出。

一本地银行交易员称，近期还是要观察外资动向，若股市续跌，外资还是不汇出，短线台币应该要偏强看待。下周留意台币兑美元是否会再次挑战7日的盘中高位30.976，若有效升破，下一关就在30.80附近。

**台债交易料平淡无奇**

债市方面，交易商认为，近期五年公债殖利率成交情况并不稳定，只靠大型金融机构进场活络市场，不利盘面健康发展，且五年公债缺乏方向，交易商意兴阑珊，成交意愿不高。他们认为，只要是成交量急缩，交易商就更不会躁进，盘面落入成交窄幅、交易低档的恶性循环。

一位大型银行交易员说，〞平淡无味，像看黑白电视一样。〞

他们认为，五年期公债在央行营造平稳宽松的环境之下，殖利率逢高的接手买盘仍然相当踊跃。只不过，殖利率若要大幅走低，短期看来也没有太多的利多可支撑其向下，若加上国际上美债仍持续位于此间盘整，则台债预料仍不脱区间整理的格局，下周的五年期公债104/6 区间先看0.97-1.02%。

至于10年期公债104/5期 ，他们认为，该期公债虽有特定金融机构买盘照拂，但也只是殖利率走高后有撑，缺乏向下的买盘动力，金融机构做多的意愿缺缺，且该期公债的流动性比五年券更差，更令交易商退避三舍。

短期之内，油价虽有走升苗头，但震荡仍大，后续仍观望。布兰特原油期货价格跌逾1美元至每桶62.95美元 ，但周四盘中触及逾63美元的今年高位。