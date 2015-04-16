版本:
中国
债券 | 2015年 4月 16日 星期四 16:22 BJT

标题新闻：意大利2月全球贸易顺差35.38亿欧元，对欧盟贸易顺差6.91亿欧元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐