《路透晚报》--4月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，石油相关类股买盘抵消获利了结影响

日本股市周四小幅上涨，因买盘活动促使石油及 采矿类股逆转早盘跌势，抵消了投资者对食品类股等近期上涨股获利了结 的影响，夏普则在重组预期提振下劲升。日经指数收盘小涨0.1%，至19,885.77，盘中曾触及平盘下方。东证股价指数涨0.7%，至1,599.42点，有25.4亿股股票换手，创3月27日以来最大规模。

--中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨

中国股市沪综指收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行(IPO)，经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。

沪综指收报4,194.82点，涨110.66点或2.71%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；沪深300指数收报4,513.55点，涨3.04%。

--香港股市：恒指上涨0.4%，市场预期内地资金将进一步流入

香港股市上涨，在预期内地资金将进一步来港股投资之下，一些分析师向上修正了指数目标位。恒生指数上涨0.4%至27,739.71，恒生国企指数上涨1.7%至14,720.13点。

--汇市：意外强劲的澳洲就业数据令澳元跳涨，欧元回撤

澳元在周四的外汇市场上是波动最大的主要货币，兑美元跳涨近1%，因澳洲公布了强劲的就业数据。与此同时，美元兑欧元小幅走高，本周走势一直震荡。欧洲早盘，澳元日内上涨0.9%至0.7750美元，略低于隔夜高点0.7782美元。

--欧元债市：德国公债收益率降至零附近，希腊公债收益率飙升

德国10年期公债收益率(殖利率)首次降至零附近，之前欧洲央行重申完成其1万亿(兆)欧元资产购买计划的承诺。其他最高评级的欧元区政府10年期公债的收益率也触及纪录低点。其中包括法国10年期公债。与此同时，希腊两年期公债收益率周四冲上去年发行以来的新高，此前金融时报报导指称，希腊延后偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的要求已遭回绝。希腊两年期公债收益率窜升超过240个基点至26.26%，创下该债券2014年7月发售以来的最高。

--国际油市：布兰特原油触及今年高点，因美国生产放缓

布兰特原油触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。布兰特原油期货近月合约首度在今年突破63美元，但0846GMT时回落至62.50美元。美国原油报在55.90美元，周三曾触及今年高点56.69美元。

--全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱

黄金延续涨势，站在每盎司1,200美元上方，为连续第二日上扬，受美元走软和疲弱的美国工业生产数据支撑。0848GMT，现货金上涨0.3至每盎司1,205.28美元；周三上涨0.7%。

--金属期市：伦铜上涨，美国数据疲弱拖累美元

伦敦期铜自近四周低位展开反弹，此前疲弱的美国工业生产数据拖累美元，缓解大宗商品面临的压力。0849GMT，伦敦三个月期铜上涨1.06%至每吨6,018美元。该合约昨日收盘几无变动，尽管盘中触及3月20日以来的最低点每吨5,874.50美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.05%，报每吨43,340元人民币。