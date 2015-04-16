《路透晚报》--4月16日日间新闻摘要（国际版）

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数小涨，石油相关类股买盘抵消获利了结影响
日本股市周四小幅上涨，因买盘活动促使石油及 采矿类股逆转早盘跌势，抵消了投资者对食品类股等近期上涨股获利了结 的影响，夏普则在重组预期提振下劲升。日经指数收盘小涨0.1%，至19,885.77，盘中曾触及平盘下方。东证股价指数涨0.7%，至1,599.42点，有25.4亿股股票换手，创3月27日以来最大规模。
--中国股市：沪综指收升2.7%继续刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨
中国股市沪综指收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行(IPO)，经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。
沪综指收报4,194.82点，涨110.66点或2.71%，此前收盘高点为2008年3月7日的4,300.52点；沪深300指数收报4,513.55点，涨3.04%。
--香港股市：恒指上涨0.4%，市场预期内地资金将进一步流入
香港股市上涨，在预期内地资金将进一步来港股投资之下，一些分析师向上修正了指数目标位。恒生指数上涨0.4%至27,739.71，恒生国企指数上涨1.7%至14,720.13点。
--汇市：意外强劲的澳洲就业数据令澳元跳涨，欧元回撤
澳元在周四的外汇市场上是波动最大的主要货币，兑美元跳涨近1%，因澳洲公布了强劲的就业数据。与此同时，美元兑欧元小幅走高，本周走势一直震荡。欧洲早盘，澳元日内上涨0.9%至0.7750美元，略低于隔夜高点0.7782美元。
--欧元债市：德国公债收益率降至零附近，希腊公债收益率飙升
德国10年期公债收益率(殖利率)首次降至零附近，之前欧洲央行重申完成其1万亿(兆)欧元资产购买计划的承诺。其他最高评级的欧元区政府10年期公债的收益率也触及纪录低点。其中包括法国10年期公债。与此同时，希腊两年期公债收益率周四冲上去年发行以来的新高，此前金融时报报导指称，希腊延后偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的要求已遭回绝。希腊两年期公债收益率窜升超过240个基点至26.26%，创下该债券2014年7月发售以来的最高。
--国际油市：布兰特原油触及今年高点，因美国生产放缓
布兰特原油触及每桶逾63美元的今年高点，上日大涨了超过5%。分析师表示，尽管市场供应过多，但油价料将更进一步上涨。布兰特原油期货近月合约首度在今年突破63美元，但0846GMT时回落至62.50美元。美国原油报在55.90美元，周三曾触及今年高点56.69美元。
--全球金市：黄金延续涨势，因美元走软且美国数据疲弱
黄金延续涨势，站在每盎司1,200美元上方，为连续第二日上扬，受美元走软和疲弱的美国工业生产数据支撑。0848GMT，现货金上涨0.3至每盎司1,205.28美元；周三上涨0.7%。
--金属期市：伦铜上涨，美国数据疲弱拖累美元
伦敦期铜自近四周低位展开反弹，此前疲弱的美国工业生产数据拖累美元，缓解大宗商品面临的压力。0849GMT，伦敦三个月期铜上涨1.06%至每吨6,018美元。该合约昨日收盘几无变动，尽管盘中触及3月20日以来的最低点每吨5,874.50美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.05%，报每吨43,340元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 艾茂林; 审校 蔡美珍)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。