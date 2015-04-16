路透调查：看好亚币情绪持续加温，坡元空头押注降至六个月来最低

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
继美联储在3月会议上调降经济增长和通胀后，外界对其近期升息的预期已经降温。这有助于改善亚洲货币的人气，在4月2日的调查中亦可见一斑。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21
4月2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14
3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44
3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05
2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15
2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10
1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03
1月8日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21
12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62
12月7日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47(完) (编译 张明钧/刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/高琦)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。