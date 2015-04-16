中国金融：银监会创新部副主任杨晓军将加入陆金所，担任副董事长

路透北京4月16日 - 互联网金融行业的快速发展正吸引更多监管人士的加盟。中国平安 旗下陆金所周四向路透证实，银监会创新部副主任杨晓军将担任陆金所副董事长。

业内人士认为，杨晓军的选择应该是“个人行为”，官员从监管体系到金融机构做实际业务，是职业发展正常路径，且明显高于体制内收入的吸引力不言而喻；同时，机构看中官员的监管和专业背景，更有助于与监管部门沟通。

“杨晓军的加盟是否有助于陆金所发展更为稳健尚不得知，像原来创新部副主任尹龙去了民生电商当董事长，发展理念不一致闪辞的先例也有，但至少在当前是双方都乐见其成。”一知名网贷平台CEO对路透称。

杨晓军于2009年加入银监会创新部，此前曾担任证监会基金监管部三处副处长、二处处长职务。他在银监会内部对互联网金融态度比较积极；亦曾在公开场合表示，对互联网金融，监管原则总体是鼓励创新。

一知名互联网金融平台负责人称，杨晓军到陆金所主要负责政策沟通，有比较明确的分工定位；近期陆金所曝出了些问题，所以也需要人来与监管部门进行沟通。

此前，中国信用评级机构--大公国际将陆金所由互联网金融信用风险预警名单移入黑名单，称陆金所存在实缴出资额减少；平台债项信息严重不对称，涉嫌自融及建立资金池；平台涉嫌关联担保等问题。但陆金所之后发表声明回应称，公司不存在关联担保及设立资金池事宜，其注册资本亦已实缴到位。

针对路透关于杨晓军目前是否已离职的查询，银监会未予回应。

多位银监系统人士对路透表示，杨晓军的行政级别并不需要审批，双方沟通好就行，且银监会没有规定离职官员在一定时间内不能在被监管机构任职。

盘点近两年银监系统官员离职跳槽，金融机构已是职业选择的路径：如银监会银行监管三部副主任张霄岭在去年8月加盟华夏基金担任副总经理兼华夏香港首席执行官；深圳银监局原政策法规处处长秦辉出任腾讯前海微众银行副行长等。

2015年1月末，银监会进行了成立近12年来的首次组织架构改革，其中，新成立的普惠金融部广受关注，因其首次明确p2p行业监管工作将由此部门来执行。对互联网金融行业来说，这意味着监管正因时而变。

而杨晓军的跳槽，或许也反映在中国政府对互联网金融鼓励创新的大背景下，监管官员职业选择的新路径，即积极拥抱互联网金融企业。

中国央行副行长潘功胜在今年全国两会新闻发布会上表示，央行对于互联网金融方面的基本的态度，就是鼓励创新发展、分类适度监管；央行正牵头制定促进互联网金融健康发展的意见，目前在履行相关的审批程序，希望能够早些出台。

而2015年中国政府工作报告也指出，促进互联网金融健康发展。这是互联网金融首度写入政府工作报告。（完）