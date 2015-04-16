韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透伦敦4月16日 - 以下为ADS证券分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上日略微偏多，创1.0703日高后，以1.0684作收。1.0700/12仍扮演关键阻力，抑制当前的涨势。日线图上动能摆荡指标力图重拾上档动能，意味着未来几天汇价可望持续回升。欧元若继续上破1.0700/12，亦可望继续弹升。接下来可能的上档目标为1.0779/85，而后则上看1.0829/33及1.0930水准。若强劲攻占1.0930，则可望攻向1.1064/65美元。
英镑/美元：上日走势偏多，创下1.4856高位，终场收在1.4842。在日线图上，汇价已站在波林格区间中段的上方，目前则看向区间上段。若持续在1.4800以上交投，则盘中走势将偏向上档。当前在1.4800下方的支撑位于1.4785/82左右，其下则为1.4710/00及1.4600/1.4597水准。在上档方面，若站稳1.4800，则可望一路上看1.4847/50及1.4987/1.5000。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0635 1.0684 -0.46 -12.09 1.2097
美元/日圆 119.28 119.13 +0.13 -0.33 119.68
欧元/日圆 126.84 127.25 -0.32 -12.39 144.77
美元/瑞郎 0.9691 0.9645 +0.48 -2.51 0.9941
英镑/美元 1.4822 1.4837 -0.10 -4.82 1.5573
美元/加元 1.2317 1.2286 +0.25 +6.02 1.1618
澳元/美元 0.7747 0.7679 +0.89 -5.15 0.8168
新西兰元/美元 0.7600 0.7585 +0.20 -2.53 0.7797
欧元/瑞郎 1.0306 1.0304 +0.02 -14.30 1.2026
欧元/英镑 0.7173 0.7200 -0.37 -7.50 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2664 9.3289 -0.67 -2.14 9.4688
美元/挪威克朗 7.8565 7.8147 +0.53 +5.15 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。