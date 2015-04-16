欧元/美元：上日略微偏多，创1.0703日高后，以1.0684作收。1.0700/12仍扮演关键阻力，抑制当前的涨势。日线图上动能摆荡指标力图重拾上档动能，意味着未来几天汇价可望持续回升。欧元若继续上破1.0700/12，亦可望继续弹升。接下来可能的上档目标为1.0779/85，而后则上看1.0829/33及1.0930水准。若强劲攻占1.0930，则可望攻向1.1064/65美元。

英镑/美元：上日走势偏多，创下1.4856高位，终场收在1.4842。在日线图上，汇价已站在波林格区间中段的上方，目前则看向区间上段。若持续在1.4800以上交投，则盘中走势将偏向上档。当前在1.4800下方的支撑位于1.4785/82左右，其下则为1.4710/00及1.4600/1.4597水准。在上档方面，若站稳1.4800，则可望一路上看1.4847/50及1.4987/1.5000。