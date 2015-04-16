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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 16:45 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月16日 - 以下为ADS证券分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上日略微偏多，创1.0703日高后，以1.0684作收。1.0700/12仍扮演关键阻力，抑制当前的涨势。日线图上动能摆荡指标力图重拾上档动能，意味着未来几天汇价可望持续回升。欧元若继续上破1.0700/12，亦可望继续弹升。接下来可能的上档目标为1.0779/85，而后则上看1.0829/33及1.0930水准。若强劲攻占1.0930，则可望攻向1.1064/65美元。

英镑/美元：上日走势偏多，创下1.4856高位，终场收在1.4842。在日线图上，汇价已站在波林格区间中段的上方，目前则看向区间上段。若持续在1.4800以上交投，则盘中走势将偏向上档。当前在1.4800下方的支撑位于1.4785/82左右，其下则为1.4710/00及1.4600/1.4597水准。在上档方面，若站稳1.4800，则可望一路上看1.4847/50及1.4987/1.5000。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0635 1.0684 -0.46 -12.09 1.2097

美元/日圆 119.28 119.13 +0.13 -0.33 119.68

欧元/日圆 126.84 127.25 -0.32 -12.39 144.77

美元/瑞郎 0.9691 0.9645 +0.48 -2.51 0.9941

英镑/美元 1.4822 1.4837 -0.10 -4.82 1.5573

美元/加元 1.2317 1.2286 +0.25 +6.02 1.1618

澳元/美元 0.7747 0.7679 +0.89 -5.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7600 0.7585 +0.20 -2.53 0.7797

欧元/瑞郎 1.0306 1.0304 +0.02 -14.30 1.2026

欧元/英镑 0.7173 0.7200 -0.37 -7.50 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2664 9.3289 -0.67 -2.14 9.4688

美元/挪威克朗 7.8565 7.8147 +0.53 +5.15 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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