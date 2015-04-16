人民币衍生品：一年期美元掉期升水小跌，人民币贬值预期降温

路透上海4月16日 - 中国境内美元/人民币掉期 周四多数期限小幅回落，其中一年期掉期升水 本周迄今已累计下跌55点子，逼近两周低点，主因人民币贬值预期降温。

市场人士指出，本周美元指数 表现不佳，加之中国总理李克强罕见表态“不希望人民币汇率继续贬值”，都淡化了人民币贬值预期；然疲软的中国经济基本面也限制人民币大幅升值。估计美元/人民币长端掉期将维持稳中偏弱，短端掉期则有望继续持稳。

美元/人民币一周期掉期 今日收报40.5点子，一个月期 收于178点子；而一年期掉期美元升水 收于1,680点子，逼近两周低点。

“总理的‘不贬值’ 表态淡化市场的预期，早上不管是即期还是远掉期点都出现了变动，”一外资行交易员表示，“现在都比较倾向于持有人民币多头了，当然从平价角度看，其实一年期掉期点在1,600-1,800附近应该说还是比较均衡的。”

英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。(nL4T0XD1ND)

该交易员并指出，现在一年期长端掉期点1,700附近做多做空都比较尴尬，除非有更多的消息出来，改变目前的平衡状态。

另一城商行交易员则认为，如果考虑政治因素，如人民币未来为加入SDR(特别提款权)需要保持偏强走势，那么长端掉期跌至1,000也不是没有可能；而从技术面看，后市长端温和下跌的可能性也是大于上行的可能性。

“最近在整条曲线上的投机性空头好像不少，‘借短卖长’多了短端自然下不去，看上去就比较坚挺。短端的坚挺又影响了长端的下降速度，长端暂时还是会维持宽幅震荡走势。”该交易员称。