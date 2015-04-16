人民币衍生品：一年期美元掉期升水小跌，人民币贬值预期降温

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
路透上海4月16日 - 中国境内美元/人民币掉期 周四多数期限小幅回落，其中一年期掉期升水 本周迄今已累计下跌55点子，逼近两周低点，主因人民币贬值预期降温。
市场人士指出，本周美元指数 表现不佳，加之中国总理李克强罕见表态“不希望人民币汇率继续贬值”，都淡化了人民币贬值预期；然疲软的中国经济基本面也限制人民币大幅升值。估计美元/人民币长端掉期将维持稳中偏弱，短端掉期则有望继续持稳。
美元/人民币一周期掉期 今日收报40.5点子，一个月期 收于178点子；而一年期掉期美元升水 收于1,680点子，逼近两周低点。
“总理的‘不贬值’ 表态淡化市场的预期，早上不管是即期还是远掉期点都出现了变动，”一外资行交易员表示，“现在都比较倾向于持有人民币多头了，当然从平价角度看，其实一年期掉期点在1,600-1,800附近应该说还是比较均衡的。”
英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。(nL4T0XD1ND)
该交易员并指出，现在一年期长端掉期点1,700附近做多做空都比较尴尬，除非有更多的消息出来，改变目前的平衡状态。
另一城商行交易员则认为，如果考虑政治因素，如人民币未来为加入SDR(特别提款权)需要保持偏强走势，那么长端掉期跌至1,000也不是没有可能；而从技术面看，后市长端温和下跌的可能性也是大于上行的可能性。
“最近在整条曲线上的投机性空头好像不少，‘借短卖长’多了短端自然下不去，看上去就比较坚挺。短端的坚挺又影响了长端的下降速度，长端暂时还是会维持宽幅震荡走势。”该交易员称。
本周美元指数上探100关口未果后震荡走低，随后回吐近半上周反弹空间，并一度失守98关口；人民币中间价周四顺势创出一周新高，客盘结汇意愿有所上升，人民币兑美元即期 今日收盘并升破6.20元关口，连续第三日上涨。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。