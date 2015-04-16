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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 17:34 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收升破6.2创近两周新高，受总理表态不希望人民币续贬提振

* 人民币收盘升破6.2创近两周高点
    * 中国总理表态提振人民币多头信心
    * 人民币或维持窄幅偏强走势

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期 周四收盘升破6.20关口，实现连三日
上涨并刷新近两周高点；中间价创一周新高。中国总理李克强表示不希望看到人民币继续贬
值，为人民币汇率注入强心剂。
    
    他们并指出，今日结汇量延续强势，中国高层希望人民币汇率维持稳定，但从总理最新
表态判断，目前或许连人民币小幅贬值亦不被允许。但受中国疲软经济基本面限制，人民币
大幅升值空间亦有限。
    
    “今天总理言论影响还是很明显的，这是今年总理比较直接的对汇率评价，而且又是方
向性的，原来还偏向于人民币今年会到6.3附近，现在看来机会不大，”一外资行交易员指
出，“贬值预期消退，现在是远结(远期结汇)的良机。”
    
    英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本
稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内
需的话，中国的经济结构很难得到调整。 
    
    另一外资行交易员亦指出，现在各方都比较倾向于持有人民币多头，估计今年人民币可
能还是窄幅偏强走势。  
    
    中国商务部周四公布，3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%。对于一季度
欠佳的外贸表现，商务部表示出口大致平稳而进口下降较明显，外贸并没有到失速的程度，
要继续坚持既有稳定外贸增长和调整结构的措施。

    全球汇市方面，因澳洲公布了强劲的就业数据，澳元在周四的外汇市场上是波动最大的
主要货币，兑美元跳涨近1%。而美国产出数据疲软，增加美国联邦储备理事会(美联储/FED)
升息时间的不确定性，令美元难以获得动力。 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PBOC
 >，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                          
 在岸市场人民币兑美元             今日            上日    升贬
 即期成交价格                     6.1967          6.2052  0.14%
 中间价                           6.1305          6.1340  0.06%
 成交额                           181亿美元               
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅         -1.12% (上限±  日高    日低
                                  2%)                     
 日内波动幅度(pips)               63              6.1931  6.1994
 2015年来即期升贬值幅度           0.12%                   
 1年期美元/人民币掉期升水         1680                    
                                                          
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间17:21     今日            上日    
 1年期NDF                         6.2935/6.2985   6.31    
 CNH即期                          6.1952/6.1972   6.1998  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率
浮 动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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